"감독님들, 캐스팅해 주세요" 이주연, 민속촌까지 가서 사극 섭외 구애

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[스포츠조선 조윤선 기자] 애프터스쿨 출신 배우 이주연이 사극 캐스팅을 공개적으로 요청했다.

26일 유튜브 채널 '이주의 주연'에는 '민속촌 놀러 갔다가 사극 한 편 찍고 왔어요'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 이주연은 한국 민속촌을 찾아 한복 체험에 나섰다.

이날 이주연은 근황을 묻자 "거의 예능인인 것 같다. 요즘 다 스케줄이 예능이다"라고 밝혔다. 이후 민속촌에 도착한 그는 "사극을 나름 두 번 찍어봤는데 그때 민속촌에서 찍었는지는 모르겠다"며 과거 출연작을 떠올렸다.

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이주연은 한복으로 갈아입은 후 "예전에 사극에서 호위무사 역할을 했다"며 추억을 떠올렸다. 이어 "몸을 못 써서 엄청 혼났다. 사극이 진짜 어렵더라"고 털어놨다.

한복 차림으로 민속촌을 걷던 그는 "사극 섭외가 들어오게 해달라"며 기도했다. 이어 "감독님들 캐스팅 해달라. 내가 한복이 이렇게 잘 어울린다"며 적극적으로 자신을 어필했다.

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하지만 계속 말을 버벅거리자 "말이 안 나온다. 나는 말을 왜 이렇게 못하냐"고 자책했다. 제작진이 "큰일 났다. 섭외가 안 들어오겠다"고 놀리자 이주연은 "안 된다"고 외쳐 웃음을 안겼다.

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이주연은 사극 캐스팅을 위해 국궁 체험에도 도전했다. 제작진이 준비한 대사를 읽고 상황극까지 펼치며 열의를 보였지만, 이내 "캐스팅이 안 될 것 같다"고 한탄했다.

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한편 이주연은 과거 '인터넷 5대 얼짱'으로 이름을 알렸다. 이후 2009년 애프터스쿨 멤버로 데뷔한 뒤 배우로 전향해 드라마 '웃어라 동해야', '전우치', '사임당, 빛의 일기', '별별 며느리', '하이에나', '레이디 두아' 등에 출연했다.