'마이크 지진' 신장미, 무슨 사연이길래…'하회' 뮤비 티저 궁금증↑

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 신장미가 애절한 분위기의 신곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.

신장미는 26일 오후 6시 '하회(河回)- 그리움이 머무는 곳'(이하 '하회') 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 영상에서 신장미는 한복과 드레스 차림으로 우아한 매력을 뽐냈다. 애절한 눈빛과 아련한 표정 연기는 그리움의 정서를 담아낸 신곡의 우아한 한복과 고풍스러운 드레스를 오가며 다채로운 분위기를 선보였다. 또 애절한 눈빛과 아련한 표정으로 곡의 분위기를 이끌어가며 신곡이 담아낸 그리움을 시각적으로 풀어냈다. 동서양의 미장센이 어우러진 영상미는 뮤직비디오 본편에서 펼쳐질 이야기에 대한 궁금증을 자극한다.

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특히 영상 후반부에는 신장미 특유의 파워풀한 보컬이 곡의 감정선을 고조시키며 강렬한 여운을 남겼다.

신장미는 27일 오후 6시 '하회' 뮤직비디오 본편을 공개한다. 신장미는 최근 KBS2 '불후의 명곡'에서 화려한 퍼포먼스를 펼치던 중 미끄러져 넘어졌지만 벌떡 일어나 흔들림 없이 무대를 마치는 프로정신을 보여 '0.1초 벌떡 언니'라는 애칭을 얻은 바 있다. 또 온몸이 떨릴 정도로 압도적인 성량을 뽐내며 "마이크 지진"이라는 찬사를 받기도 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com