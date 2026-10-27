'30kg대 진입 직전' 신지, 또 걱정 쏟아지자 직접 밝힌 건강 상태

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 코요태 신지가 눈에 띄게 야윈 모습으로 팬들의 걱정을 산 가운데, 현재 건강 상태를 전했다.

지난 26일 신지는 헬스장에서 운동하는 모습을 공개하며 "목이 아픈 거지 몸은 이제 좀 괜찮으니까"라고 전했다. 최근 감기로 고생했지만 몸 상태는 한층 나아졌다는 설명이다.

하지만 신지의 해명에도 마른 몸을 우려하는 반응은 이어졌다. 온라인에서는 "다리가 젓가락이네" "병원 다녀오세요"라는 반응이 나오는 등 신지의 야윈 모습에 관심이 쏠렸다.

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앞서 신지는 지난 20일에도 이전보다 한층 야윈 모습으로 눈길을 끌었다. 어깨를 드러낸 블라우스를 입고 녹화를 마친 사진에서 도드라진 어깨뼈와 홀쭉해진 볼이 포착되면서 팬들의 걱정이 이어졌다.

팬들은 "너무 아파 보여 마음이 안 좋네", "어디 아프신가요?", "조금만 살찌우시면 안 될까요" 등의 반응을 보이며 건강을 염려했다.

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이에 신지는 "제가 감기에 걸려서 좀 고생이다. 감기 빼고는 건강하다"고 밝히며 현재 상태를 설명했다.

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신지의 건강을 둘러싼 관심은 이번이 처음이 아니다. 앞서 신지는 자신의 유튜브 채널 '어떠신지?!?'를 통해 체중 변화와 건강에 대한 고민을 털어놓은 바 있다. 당시 키 164cm에 몸무게가 42kg까지 줄어든 것으로 알려져 관심을 모았다.

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또한 유튜브 콘텐츠에서 몸에 남은 부항 자국을 공개하며 "요즘 조금 심하게 아프다"고 밝히기도 했다. 체질 검사를 받는 영상에서는 근육량이 부족하고 신체 상태가 50대 수준이라는 진단을 받아 눈길을 끌었다.

한편 신지는 지난 7월 7살 연하의 가수 문원과 결혼했다.