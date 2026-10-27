'살인적 스케줄' 장원영, 결국 생방송서 '꾸벅' 졸았다.."하루 50분 수면" 재조명

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 아이브 멤버 장원영이 생방송 중 꾸벅 조는 모습이 포착돼 팬들의 걱정을 샀다.

장원영은 지난 25일 SBS '인기가요'에 출연, 아이브의 신곡 'Looks Can Kill(룩스 캔 킬)' 무대를 선보이기 앞서 MC들과 곡에 대한 이야기를 나눴다.

장원영은 잠시 안유진이 안무를 선보일 때, 약 4초가량 눈을 감았고 이내 눈을 뜨고 다시 인터뷰에 집중했다. 짧은 순간이었지만, 팬들은 생방송 중 눈을 감은 장원영의 모습에 바쁜 일정 탓 피로가 누적된 것은 아닌지 우려했다.

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이에 장원영의 살인 스케줄도 재조명됐다. 장원영은 지난해 다비치 강민경의 유튜브 채널에 출연해 쉴 틈 없이 바쁜 일정을 공개한 바 있다. 당시 그는 단 50분만 자고 스케줄을 소화하는가 하면, 일정 탓 불가피하게 19시간 공복 상태를 유지하기도 했다. 장원영은 그런 상황에서도 "정신력이 중요한 하루 같다. 여러분도 힘들 때는 너무 미래 일까지 생각하지 마시라"라며 긍정적인 태도를 보였다.

한편 장원영이 속한 아이브는 최근 새 미니앨범 'Looks Can Kill'을 발매하고 본격적인 활동을 시작했다.

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joyjoy90@sportschosun.com