'저스틴 비버♥' 헤일리 비버, 한국에 푹 빠졌다…'성수동 일상' 대방출

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[스포츠조선 이지현 기자] 세계적인 팝스타 저스틴 비버의 아내이자 모델 겸 사업가 헤일리 비버가 한국 여행의 추억을 공개하며 남다른 한국 사랑을 드러냈다.

헤일리 비버는 지난 26일 오후 남편 저스틴 비버와 함께 3박 4일간의 한국 일정을 마치고 미국 로스앤젤레스로 출국했다. 하지만 한국을 떠난 지 하루 만인 27일, 한국에서 촬영한 사진과 영상을 대거 공개하며 여행의 여운을 드러냈다. 특히 "ily KR"이라는 애정 어린 메시지에 이어 한국식 시트 마스크를 착용한 모습까지 추가로 공개해 눈길을 끌었다.

공개된 사진에는 헤일리 비버가 한국에서 보낸 다양한 일상이 담겼다. 특히 눈길을 끈 것은 한국의 대중적인 먹거리와 뷰티 문화를 즐기는 모습이다.

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헤일리 비버는 국내에서 큰 사랑을 받는 바나나맛우유가 진열된 모습을 촬영해 올리는가 하면, 한국 음식점에서 식사를 즐기는 모습도 공개했다. 식당에서는 맥주병을 머리 위에 올린 채 장난스러운 표정을 지어 보이며 소탈한 매력을 드러냈다.

또 다른 사진에서는 얼굴에 파란색 팩을 바른 채 눈만 내놓은 모습으로 시선을 사로잡았다. 평소 뷰티 브랜드 '로드(rhode)'를 이끄는 사업가답게 한국에서도 피부 관리에 관심을 기울이는 모습이 인상적이다.

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이 밖에도 선글라스를 착용하고 춤을 추는 영상부터 환하게 웃고 있는 흑백사진, 편안한 차림으로 촬영한 거울 셀카까지 공개하며 한국에서의 즐거웠던 시간을 공유했다.

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특히 헤일리 비버는 이날 SNS 스토리에 하얀색 시트 마스크를 얼굴에 붙인 사진을 추가로 공개했다. 사진에는 "When in KR"이라는 문구를 덧붙였다. 한국식 피부 관리를 즐기는 모습을 재치 있게 표현한 것으로 보인다. 한국 방문의 여운이 가시지 않은 듯 연이어 공개된 사진과 영상은 그의 남다른 '한국앓이'를 짐작하게 했다.

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헤일리 비버와 저스틴 비버 부부의 이번 방문은 저스틴 비버가 전개하는 패션·라이프스타일 브랜드 '스카이라크(SKYLRK)'의 국내 첫 팝업스토어 일정에 맞춰 이뤄졌다. 해당 팝업스토어는 지난 22일부터 25일까지 서울 성수동에서 운영됐다.

저스틴 비버의 한국 방문은 2013년 첫 내한 공연 이후 약 13년 만이다. 그는 입국 직후 자신의 SNS에 "Made it to Seoul(서울에 도착했다)"이라는 글을 남기며 팬들에게 반가운 소식을 전했다.

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부부는 서울 곳곳에서 여유로운 시간을 보냈다. 저스틴 비버는 성수동 팝업스토어를 찾아 탁구를 즐겼으며, 안국동 일대의 삼계탕 전문점을 방문한 모습도 포착돼 화제를 모았다.

한편 헤일리 비버는 2018년 저스틴 비버와 결혼했으며, 2024년 8월 첫아들 잭 블루스 비버를 품에 안았다. 모델 활동뿐 아니라 뷰티 브랜드 '로드'를 이끄는 사업가로도 활약하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com