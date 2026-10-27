[인터뷰③]제이비 "갓세븐, JYP서 매출 많이 내…이번에 박진영도 만났다"

제이비. 사진제공=528Hz

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 갓세븐(GOT7) 제이비(JAY B)가 친정 JYP엔터테인먼트에 대한 자부심과 박진영 프로듀서와의 여전한 인연을 드러냈다.

제이비는 27일 서울 마포구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 갓세븐의 JYP엔터테인먼트 매출 기여도에 대해 "지하부터 3층까지는 한 것 같다. 저희가 생각보다 매출을 많이 냈었다. 많이 알려지지 않아서 아쉽기는 하다"고 말했다.

2014년 갓세븐으로 데뷔한 제이비는 JYP엔터테인먼트에서 그룹 활동을 이어오다 2021년 전속계약 만료 이후 독자적인 활동에 나섰다. 현재는 소속사 528Hz를 기반으로 솔로 앨범의 기획부터 음악, 무대까지 자신의 음악적 방향을 직접 설계하고 있다.

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제이비는 "대형 기획사는 큰 기획을 함께할 수 있고, 큰 리스크도 같이 잘 봉합해 줄 수 있는 장점이 있다. 하지만 그만큼 자율성과 주체성은 떨어지는 것 같다"고 말했다.

이어 "혼자 하는 것은 주체성과 자율성이 많이 주어지지만, 책임감은 본인이 져야 한다고 생각한다. 제가 느꼈을 때는 그 정도의 차이인데, 그래도 그게 확실히 크다"고 설명했다.

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JYP엔터테인먼트를 떠나 자신의 음악적 주도권을 확보했지만, 박진영 프로듀서와의 관계는 여전히 이어지고 있었다.

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제이비는 "이번 싱글이 나오기 전에 진영이 형과 만나 밥을 먹으면서 이야기를 나눴다"고 밝혔다.

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특히 신곡을 들려주는 과정에서 긴장했던 일화도 공개했다. 제이비는 "혼날까 봐 안 들려드리려고 했는데, 용기를 내서 보여드렸다. 그런데 너무 좋아하시더라"고 회상했다.

이어 "노래를 듣고 좋다는 이야기까지는 들어봤는데, '안무 영상 있어?'라고 물어보신 것은 처음이었다. 안무 영상을 보고 확실히 좋아하시더라"며 "형 스타일이지 않을까 생각했었다"고 덧붙였다.

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제이비의 새 번째 싱글 '챕터.1'은 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com