[인터뷰④]제이비 "갓세븐 놓을 수 없는 이유는…"

제이비. 사진제공=528Hz

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 갓세븐(GOT7) 리더 제이비(JAY B)가 완전체 활동을 이어가는 이유와 향후 계획에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

제이비는 27일 서울 마포구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "제가 시작한 게 갓세븐이라 지키려고 한다. 어떻게 보면 미련일 수도 있을 것 같다. 지나온 시간들이 아깝다는 생각도 들고, 더 할 수 있겠다는 기대감도 있다"고 말했다.

2014년 데뷔한 갓세븐은 2021년 JYP엔터테인먼트와 전속계약이 만료된 이후에도 그룹 활동을 이어왔다. 멤버들이 각자의 소속사에서 솔로 활동을 펼치는 가운데, 완전체 앨범을 발표하며 그룹의 명맥을 유지해 왔다.

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특히 이 과정에서 리더 제이비 역할이 컸다. 제이비는 "리더니까 제가 주도했다. 지난번 워너뮤직과 함께했던 활동과 '윈터 앨범'은 제가 기획하고 사람들을 만나서 하자고 했었다"고 밝혔다.

다만 앞으로의 완전체 활동에 대해서는 현실적인 고민을 털어놨다. 제이비는 "더 할 수 있을까 싶다. 제가 운을 띄울 수는 있는데, 다들 바쁘다는 것도 안다"며 "해야 한다는 것은 알면서도 가능할까 하는 생각은 있다"고 말했다.

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그럼에도 갓세븐이라는 이름을 놓지 못하는 이유로는 "다른 친구들은 모르겠는데, 제가 시작한 게 갓세븐이라 지키려고 한다"며 "초심이라는 거창한 이유는 아니다. 어떻게 보면 미련일 수도 있을 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.

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이어 "그냥 이걸 놔버린다는 게"이라며 말을 흐린 제이비는 "지나온 시간들이 아깝다는 생각도 들고, 더 할 수 있겠다는 기대감도 있다"고 덧붙였다.

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완전체 활동을 기다리는 팬들에게 구체적인 계획을 전하기는 아직 이르다고. 제이비는 "멤버들과 최근 다음 활동에 관해 이야기를 나누지는 않았다"며 "아직 시간이 조금 많이 남아 있기도 하고, 군 복무를 하는 친구들도 있다. 이제 슬슬 이야기를 해야 할 것 같다"고 밝혔다.

제이비. 사진제공=528Hz

그런가 하면, 멤버들의 제이비 신곡 반응에 대해 묻자 "나오면 들으라고 한다. 나오기 전에 들려줬다가 괜히 무슨 이야기를 들으면 바꿔야 하나 싶을 것 같아서, 일단 최선을 다해 만들어보는 편"이라고 설명했다.

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그러면서 "이번에는 티저가 나왔을 때 (박)진영이가 연락이 왔다. 멋있다고 하더라. '살을 더 뺀 거야?'라고 물어서 '유지 중이야'라고 답했다"고 웃었다.

이어 "저도 진영이 드라마 '100일의 거짓말'를 보고 피드백을 해주기는 하는데, 지금 것은 아껴두고 있다"며 멤버들을 향한 남다른 애정을 드러냈다.

오는 11월에는 갓세븐 멤버 마크, 뱀뱀과 함께 태국 방콕에서 열리는 '2026 K팝 마스터즈 스페셜 라이브 인 방콕' 무대에도 오른다.

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제이비는 세 사람이 함께 공연하게 된 배경에 대해 "페스티벌이라 따로 계획한 것은 아니다. 모여지다 보니 이렇게 됐다"고 답했다.

제이비의 새 번째 싱글 '챕터.1'은 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com