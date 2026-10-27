[인터뷰⑤]제이비, 과거 SNS 논란에…"그땐 안일, 반성 많이 했다"

제이비. 사진제공=528Hz

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 갓세븐(GOT7) 출신 가수 제이비(JAY B)가 과거 SNS 관련 논란을 돌아보며 반성의 뜻을 전했다.

제이비는 27일 서울 마포구 한 카페에서 스포츠조선과 만나 과거 SNS 논란과 관련해 "책임감을 통감한다. 예전에는 안일했던 것 같다. 반성도 많이 했다"고 말했다.

제이비는 2021년 5월 개인 SNS 라이브 방송 도중 실내 벽에 걸린 사진이 화면에 노출되면서 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 일부 시청자가 해당 사진에 문제를 제기했고, 소속사는 패션 사진작가의 작품이라고 설명하면서도 다양한 연령층이 시청하는 방송에서 부주의하게 노출된 점에 대해 사과했다.

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또 2023년 7월에는 비연예인 여성에게 보낸 것으로 추정되는 SNS 다이렉트 메시지 내용이 온라인 커뮤니티에 공개되면서 사생활 관련 논란이 제기되기도 했다.

이와 관련해 제이비는 연예인이라는 자신의 위치를 제대로 인식하지 못했던 점을 돌아봤다.

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"제가 그런 게 있다. 지금 이런 자리에 있거나 활동할 때도 그런 건데, 예를 들어 합정 길거리를 돌아다닐 때도 저 스스로 연예인이라고 생각하지 않았다"며 "그게 잘못이라기보다는 저 스스로에 대한 책임감을 생각했어야 한다는 생각이 많이 든다. 반성도 많이 했고, 그런 게 조금 힘들었다. '나 연예인인데?'라는 생각을 못 한다. 오히려 더 아무것도 아닌 척했는데 그게 잘못됐다. 그런 생각을 하지 않더라도 제 위치를 인지하고 살았어야 한다고 생각한다."

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제이비. 사진제공=528Hz

대중의 시선과 실제 자신의 모습 사이에 오해가 있다고 생각하느냐는 질문에도 책임감을 강조했다. 제이비는 "갓세븐을 알면 갓세븐을 알지, 진영이는 알 것 같은데 저를 알까 싶었다"며 "오해라고 할 게 없는 것 같다. 그것도 책임인 것 같다. 그렇게 내뺀 것에 대한 책임"이라고 밝혔다.

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과거 논란을 겪으면서 팬들에게 느낀 미안함도 컸다고 했다. 제이비는 "그런 리스크가 생겼을 때 팬들에게 미안하더라. 분명히 JYP에 있었을 때만 해도 그런 게 없었는데, 어느 순간 잘못됐던 것 같다"며 "그런 것을 느끼면서 보답해야겠다고 생각했다"고 전했다.

제이비. 사진제공=528Hz

이러한 마음은 이날 발매하는 세 번째 싱글 '챕터. 1' 수록곡 스위티'에도 담겼다.

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제이비는 "'스위티' 가사 중에 '나는 너를 도울 수는 없지만 너를 위해 노래할 수는 있어'라는 문장이 있다"며 "팬들에게 실질적으로 도움을 줄 수 있는 존재는 아닐지 몰라도 도움이 되고 싶다. 도움이 됐다는 말을 들으면 고맙다"고 말했다.

오랜 시간 곁을 지켜온 팬들과 새롭게 유입된 팬들을 향해서도 진심을 전했다. 제이비는 "새로운 팬들은 신기하다. 어떤 부분을 보고 좋아해 주는 걸까 싶다. 고맙다"면서도 "그렇지만 깊은 곳까지 찾아보지는 말아 달라. 그때의 저는 죽었다. 새로 태어났다"고 말했다.

이어 "오래된 팬분들은 제 친구가 돼줘서 고맙다. 새로운 팬분들에게는 앞으로 제 친구가 돼줘서 고맙다고 이야기할 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.

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제이비의 새 번째 싱글 '챕터.1'은 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com