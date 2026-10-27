이서진, 하지원 미모 칭찬인지 디스인지.."옛날엔 이렇게 안 예뻤어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이서진이 23년 만에 방송에서 다시 만난 하지원의 미모를 칭찬인지 디스인지 모를 화법으로 언급해 웃음을 안겼다.

27일 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진')은 '23년 만에 재회한 이서진X하지원♥ 외모 칭찬하다 바로 티격태격 댐ㅋㅋㅋ (ft. 저주 인형?!)'이라는 제목의 스페셜 선공개 영상을 공개했다. 영상에서 이서진은 2003년 드라마 '다모' 이후 23년 만에 하지원과 방송에서 다시 호흡을 맞추게 된 데 기대감을 드러냈다.

하지원을 기다리던 이서진은 "사실 나도 지원이랑 프로그램을 같이 하는 게 처음이다. 만나면 반갑다"며 "그리고 지원이가 옛날보다 지금이 더 예쁘다. 요즘 너무 예뻐졌다"고 말했다.

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김광규가 "옛날에는 못생겼다는 거냐"고 짓궂게 묻자 이서진은 "옛날에는 그냥 뭐 좀...하여튼 지금이 훨씬 예쁘다"고 답해 웃음을 자아냈다.

잠시 후 하지원이 등장하자 이서진은 포옹하며 반갑게 맞았다. 하지원은 김광규에게는 깍듯하게 90도로 인사했고, 이를 본 이서진은 "그렇게 깍듯하게 하지 마라. 비서다"라고 강조했다.

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이서진은 하지원을 향해 "요즘이 훨씬 예쁘다. 옛날보다 진짜 요즘이 제일 예뻐졌다"고 거듭 칭찬했다. 김광규도 "계속 네가 예뻐졌다고 하더라"고 거들었다. 하지원이 민망해하자 이서진은 "사실 옛날에는 이렇게 안 예뻤다고 했다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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하지원과 같은 샵을 다닌다는 이서진은 "요즘 내가 보기에 피크다. 가끔 마주치는데 요즘 대학가더니 더 젊어졌다"고 칭찬을 이어갔다. 이에 김광규는 "나도 대학에 가야겠다"고 너스레를 떨었다.

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이후 하지원의 매니저는 "누나가 들고 있으면 잃어버리니 선배님들이 잘 챙겨달라"며 애착 인형을 건넸다. 하지원도 "내가 잘 놓고 다닌다"고 인정했다.

애착 인형을 본 김광규는 "유치원생도 아니고 이런 걸 들고 다니냐"며 의아해했고, 이서진은 "누구 저주할 때 바늘 꽂는 인형 아니냐"고 놀렸다.

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하지원은 "차에도 있다. 뭔가 이동할 때 빈손이면 불안하니까 같이 다닌다"고 설명했다.

매니저가 여권까지 대신 챙겨달라고 부탁하자 김광규는 "여권은 본인이 들고 다녀야지"라고 말했다. 그러나 하지원은 "내가 드는 게 제일 불안하다"며 덜렁거리는 성격을 인정했다. 결국 이서진은 하지원의 여권과 애착 인형을 대신 챙겼다.