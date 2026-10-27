'최현석 딸' 최연수, 공들여 만든 이유식에 子 알레르기…결국 전량 폐기

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 최연수가 아들의 알레르기에 속상한 심경을 드러냈다.

최연수는 27일 "하 속상해"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 최연수는 "어떤 이유식을 먹여도 편식 안 하고 너무 잘 먹길래 만들기 성가셔서 다른 건 다 만들어 먹여도 시판 먹인다는 완두콩도 진짜 만들었다. 껍질 까는 데만 20~30분 걸렸다"고 밝혔다.

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최연수는 "다 가서 찌고 갈아서 체에 걸러 적당한 농도로 만들어준 다음 10g씩 소분해 큐브를 만들었는데 싹 다 갖다 버렸다"며 "아무래도 달아서 잘 먹고 진짜 좋아했는데 놀다 보니까 입 옆에 알러지처럼 올라오더라. 그러다 점점 번져서 심상치 않아서 병원에 갔는데 완두콩에 알러지가 잘 올라온다더라"라고 토로했다. 영상 속 아들 서호 군은 얼굴 곳곳에 빨갛게 알레르기가 올라온 모습.

최연수는 "밤에도 심하게 올라올까 걱정돼서 밤새서 열 재면서 옆에서 계속 지켜봤다"며 "이제 알러지 올라올까 봐 이유식 먹이기 너무 무섭다"고 토로했다.

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한편, 최현석 셰프의 딸이자 모델 최연수는 지난해 9월 밴드 딕펑스 보컬 김태현과 띠동갑 나이차를 딛고 결혼했다. 결혼 전부터 아기에 대한 생각이 있었다는 최연수 김태현 부부는 허니문 베이비를 가져 지난 5월 아들을 출산했다.

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wjlee@sportschosun.com