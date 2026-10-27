앤더블 "첫 컴백? 데뷔 앨범만큼 열심히 준비, 성장한 모습 보여줄 것"

그룹 앤더블(AND2BLE) 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어홀에서 열렸다. 멤버들이(왼쪽부터 리키 한유진 장하오 유승언 김규빈)이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앤더블(AND2BLE)이 컴백 소감을 밝혔다.

앤더블은 27일 서울 용산 블루스퀘어에서 미니 2집 '시퀀스 투: 어트랙션' 쇼케이스를 열고 "데뷔 앨범만큼이나 열심히 준비했다"라고 했다.

이번 앨범은 지난 5월 데뷔 앨범 '시퀀스 원: 큐리어시티' 이후 약 5개월 만에 내놓는 신보로, 데뷔 후 첫 컴백이다. 장하오는 "데뷔 활동 건강하고 행복하게 마무리했다. 사랑 받고 있다는 게 실감나서 첫 컴백이 기대됐다. 얼마나 성장했는 지를 보여주고 싶다"라고 했고, 유승언은 "데뷔했을 때 팬분들 만날 때 긴장감이 있었는데, 이번에는 긴장감은 좀 내려놓고 즐거운 시간 만들고 싶다"고 말했다.

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김규빈은 "이번 앨범도 데뷔 앨범만큼이나 열심히 준비했다"라고 했고, 한유진은 "이번 활동 재밌게 할 수 있을 것 같아서 너무 기대된다. 데뷔 때보다 성장해서 돌아왔으니 기대해 달라"고 당부했다.

이번 앨범은 전작에서 시작된 '호기심'이 '관심'을 거쳐 '끌림'으로 이어지는 감정의 변화를 세련된 감각으로 풀어냈다. 자연스럽게 시선이 머무는 대상을 조금 더 가까이 들여다보고, 그 안에서 발견한 새로운 감정을 감각적으로 그려내 한층 깊어진 매력을 보여줄 전망이다.

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리키는 "총 5곡이 수록돼 있다. 각기 다른 매력의 곡들로, '관심'과 '끌림'이라는 키워드를 다양하게 풀어냈다"라고 설명했다.

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앤더블은 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 '시퀀스 투: 어트랙션'을 발매한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com