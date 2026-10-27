앤더블 "신곡 '프렌치 키싱', 두 입술 겹치는 안무가 포인트…성숙하고 절제된 섹시미"

그룹 앤더블(AND2BLE) 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어홀에서 열렸다. 타이틀곡을 선보이고 있는 앤더블. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앤더블(AND2BLE)이 신곡을 소개했다.

앤더블은 27일 서울 용산 블루스퀘어에서 미니 2집 '시퀀스 투: 어트랙션' 쇼케이스를 열고 "두 입술을 겹치는 안무가 포인트"라며 "성숙하고 절제된 섹시미 있다"라고 했다.

타이틀곡 '프렌치 키싱'은 '끌림'의 순간을 가장 강렬하게 담아낸 트로피컬 R&B 트랙으로, 시선이 머물고 향이 뒤섞이며 서로의 경계가 사라지는 순간을 표현한다. 모든 감각이 잠시 멈춘 듯한 강렬한 끌림을 '천국'에 비유하며, 신성하면서도 아찔한 감정을 그려낸다.

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최면적인 그루브와 레게 베이스 라인이 어우러진 사운드 위로 매혹적인 보컬이 더해져 깊은 몰입감을 선사한다. 특히 다수의 K-팝 히트곡을 탄생시킨 세계적 프로듀싱팀 런던 노이즈가 작곡과 편곡을 맡아 완성도를 높였다.

장하오는 "처음 들었을 때 몽환적인 멜로디가 좋았고, 들을수록 악기 사운드가 풍부하더라. 그리고 지금까지 보여준 모습과 다르기도 하고, 앤더블과 잘 어울린다고 생각했다"라고 했고, 유승언은 "후렴에서 '울랄라' 파트가 기억 남았다. 인트로의 런던 노이즈 특유 사운드도 '아 이거 보장할 수 있겠구나'고 생각했다"고 거들었다.

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포인트 안무도 짚었다. 한유진은 "두 개의 입술이라 생각하고 겹치는 안무인데, 제목처럼 '프렌치 키싱'이라고 이름을 붙였다"고 설명했다.

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유승언은 "성숙하고 절제된 섹시미가 있다. 여유있는 안무로, 표정과 움직임에서 곡의 분위기를 표현하려고 했다"라고

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앤더블은 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 '시퀀스 투: 어트랙션'을 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com