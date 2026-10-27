헤이지니, 노동 착취 의혹에도 '품절 대란'...침묵 속 영향력 여전

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[스포츠조선 김수현기자] 구독자 413만 명을 보유한 키즈 유튜버 헤이지니가 전 직원의 '노동 착취' 추가 폭로로 거센 비판을 받는 가운데, 그가 진행 중인 공동구매 제품은 품절 대란을 빚으며 여전한 영향력을 보이고 있다.

헤이지니는 지난 26일부터 28일까지 자신의 이름을 내건 유아용 바이크 공동구매를 진행했다.

하지만 판매 페이지를 확인한 결과, 관련 논란으로 비판 여론이 이어지는 상황에서도 해당 제품은 일시 품절 상태였다.

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다만 제품 판매와는 별개로, SNS와 유튜브에서는 이번 논란에 대해 침묵을 치키고 있는 헤이지니에게 해명을 요구하는 댓글이 잇따르고 있다.

앞서 온라인 커뮤니티 보배드림에는 헤이지니의 오랜 친구이자 과거 그의 회사에서 근무했다고 밝힌 A씨의 폭로 글이 올라왔다.

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A씨는 2016년 12월 연봉 2000만 원에 계약을 맺고 하루 최대 16시간씩 일했다고 주장했다. 한 달에 5차례 이상 주말 근무를 했으며 명절에도 쉬지 못했다고 밝혔다. 결국 A씨는 2018년 10월 사직서를 제출하고 회사를 떠났다고 전했다.

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특히 A씨는 과도한 업무와 스트레스로 야근 중 호흡곤란 증세를 보여 응급실에 실려 갔으며, 이후 공황장애와 우울증, 사회불안장애 등을 진단받았다고 주장해 파장이 일었다.

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이후 지난 27일 온라인 커뮤니티에는 또 다른 전 직원 B씨의 추가 폭로 글도 게재됐다. B씨는 4대 사회보험 가입자 가입내역 확인서를 첨부하며 "A씨가 이전에 작성한 폭로를 보고 고민 끝에 용기를 냈다"고 밝혔다.

B씨는 회사의 주말 및 휴일 근무 문제와 포괄임금제를 이용한 과도한 야근 등을 주장했다. A씨 역시 앞선 글에서 공황장애를 호소한 전 직원의 사례를 입사 당시부터 알고 있었다고 주장한 바 있다.

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폭로가 잇따르면서 과거 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 공개된 헤이지니의 회사 문화도 재조명됐다. 방영 당시에는 오전 9시 회식이나 퇴근 후 게임 등 '수평적이고 젊은 대표'의 모습으로 주목받았으나, 논란 이후 일각에서는 대표의 권력으로 직원들을 압박한 것이 아니냐는 지적이 나오고 있다.