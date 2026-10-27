앤더블 "데뷔 활동, 아쉬운 점? 비주얼 많이 못 보여줘…더 많이 보여주겠다"

그룹 앤더블(AND2BLE) 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어홀에서 열렸다. 멤버들이(왼쪽부터 리키 한유진 장하오 유승언 김규빈)이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앤더블(AND2BLE)이 지난 데뷔 앨범 활동을 돌아봤다.

앤더블은 27일 서울 용산 블루스퀘어에서 미니 2집 '시퀀스 투: 어트랙션' 쇼케이스를 열고 "저희 팀 비주얼을 많이 못 보여줘서 아쉬웠다"라며 "더 많이 보여드리고 싶다"라고 했다.

이번 앨범은 지난 5월 데뷔 앨범 '시퀀스 원: 큐리어시티' 이후 약 5개월 만에 내놓는 신보로, 데뷔 후 첫 컴백이다. 장하오는 "데뷔 활동 건강하고 행복하게 마무리했다. 사랑 받고 있다는 게 실감나서 첫 컴백이 기대됐다. 얼마나 성장했는 지를 보여주고 싶다"라고 했고, 유승언은 "데뷔했을 때 팬분들 만날 때 긴장감이 있었는데, 이번에는 긴장감은 좀 내려놓고 즐거운 시간 만들고 싶다"고 말했다.

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김규빈은 "이번 앨범도 데뷔 앨범만큼이나 열심히 준비했다"라고 했고, 한유진은 "이번 활동 재밌게 할 수 있을 것 같아서 너무 기대된다. 데뷔 때보다 성장해서 돌아왔으니 기대해 달라"고 당부했다.

이번 앨범은 전작에서 시작된 '호기심'이 '관심'을 거쳐 '끌림'으로 이어지는 감정의 변화를 세련된 감각으로 풀어냈다. 자연스럽게 시선이 머무는 대상을 조금 더 가까이 들여다보고, 그 안에서 발견한 새로운 감정을 감각적으로 그려내 한층 깊어진 매력을 보여줄 전망이다.

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이번 앨범을 위해 신경쓴 점으로 유승언이 "저희가 어떻게 하면 더 대중적으로 알려질 수 있을지를 고민했다. 그래서 제 보컬적으로 신경썼다. 실제로 다양한 무대를 거치면서 보컬적으로 탄탄해진 거 같다"라고 했고, 한유진은 "팀으로 완성도 높은 모습을 보여주는 게 목표였다. 서로의 강점을 살리려고 했다"라며 팀 시너지를 짚었다.

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'끌림'과 '관심'이 이번 활동의 키워드인 만큼, 어떤 매력에 끌리면 좋을 지에 대해서도 얘기했다. 김규빈은 "멤버들의 케미도 저희 매력 중 하나라 볼 수 있을 것 같다. 보컬 능력치, 퍼포먼스도 장점일 것 같다. 저희 무대를 보면 관심에서 끌림으로 넘어갈 수 있을 것이다"라고 자신했다.

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데뷔 활동에서 아쉬웠던 점도 돌이켰다. 유승언은 "노래를 부르는 데 급급했다면, 이제는 조금 더 자신감 있게 여유를 가지고 보여드릴 수 있을 것 같다. 저희 비주얼을 많이 보여드리지 못한 게 아쉬워, 더 많이 보여드리고 싶다"고 바랐다.

앤더블은 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 '시퀀스 투: 어트랙션'을 발매한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com