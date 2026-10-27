효민, 결혼 후 더 과감해졌네…하이힐 신고 드러낸 비현실적 '극세사 각선미'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 티아라 출신 효민이 데뷔 시절을 떠올리게 하는 파격적인 무대 의상과 함께 변함없는 몸매를 뽐냈다.

효민은 최근 자신의 SNS에 "Back to 2009"(2009년으로 돌아가다)라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진에는 대만 가오슝에서 촬영한 것으로 보이는 효민의 모습이 담겼다. 효민은 검은색 홀터넥 크롭톱에 화려한 호피무늬 초미니 팬츠를 매치해 강렬한 무대 패션을 완성했다.

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특히 군살 없는 허리 라인과 늘씬한 각선미가 시선을 사로잡았다. 긴 생머리에 화려한 헤어핀을 더한 효민은 티아라 활동 당시를 떠올리게 하는 스타일링으로 눈길을 끌었다.

계단을 오르는 뒷모습을 담은 사진에서도 아찔한 하이힐과 과감한 무대 의상이 돋보였다. 2009년 티아라로 데뷔한 효민이 17년이 흐른 지금까지 변함없는 비주얼을 유지하고 있다는 점에서 더욱 관심을 모았다.

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게시물 마지막에는 헬스장에서 운동하는 흑백 영상도 담겼다. 영상 속 효민은 운동기구 앞에서 바벨을 잡고 운동에 집중하는 모습이다. 화려한 무대 뒤 꾸준히 몸매 관리에 힘쓰는 일상까지 공개하며 반전 매력을 드러냈다.

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사진을 접한 팬들은 "언니 왜 운동 효과가 정말 확실하게 느껴져요", "메이크업이랑 스타일링 너무 예뻐요", "언니 몸매 진짜 대박" 등의 반응을 보였다.

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한편 효민은 2009년 그룹 티아라로 데뷔해 '거짓말', '보핍보핍', '롤리폴리', '러비더비' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 티아라는 지난 18일 대만에서 팬 콘서트를 개최하고 수천 명의 현지 팬들과 만났다. 오랜 시간이 흘러도 변함없는 인기를 과시하며 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.

효민은 지난해인 2025년에 비연예인 남편과 결혼식을 올리며 품절녀 대열에 합류했다.

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olzllovely@sportschosun.com