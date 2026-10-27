[SC현장]"2026년은 우리 해"…앤더블, 성과에 안주하지 않는 '성장형 그룹'(종합)

그룹 앤더블(AND2BLE) 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어홀에서 열렸다. 멤버들이(왼쪽부터 리키 한유진 장하오 유승언 김규빈)이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] '괴물 신인 그룹' 앤더블(AND2BLE)이 데뷔 5개월 만에 '절제된 섹시미'를 장착하고 또 한 번 도약에 나선다.

앤더블은 27일 서울 용산 블루스퀘어에서 미니 2집 '시퀀스 투: 어트랙션' 쇼케이스를 열고, 컴백 소감을 밝혔다.

이번 앨범은 지난 5월 데뷔 앨범 '시퀀스 원: 큐리어시티' 이후 약 5개월 만에 내놓는 신보로, 데뷔 후 첫 컴백이다. 장하오는 "데뷔 활동 건강하고 행복하게 마무리했다. 사랑 받고 있다는 게 실감나서 첫 컴백이 기대됐다. 얼마나 성장했는 지를 보여주고 싶다"라고 했고, 유승언은 "데뷔했을 때 팬분들 만날 때 긴장감이 있었는데, 이번에는 긴장감은 좀 내려놓고 즐거운 시간 만들고 싶다"고 말했다.

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김규빈은 "이번 앨범도 데뷔 앨범만큼이나 열심히 준비했다"라고 했고, 한유진은 "이번 활동 재밌게 할 수 있을 것 같아서 너무 기대된다. 데뷔 때보다 성장해서 돌아왔으니 기대해 달라"고 당부했다.

그룹 앤더블(AND2BLE) 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어홀에서 열렸다. 타이틀곡을 선보이고 있는 앤더블. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.27/

이번 앨범은 전작에서 시작된 '호기심'이 '관심'을 거쳐 '끌림'으로 이어지는 감정의 변화를 세련된 감각으로 풀어냈다. 자연스럽게 시선이 머무는 대상을 조금 더 가까이 들여다보고, 그 안에서 발견한 새로운 감정을 감각적으로 그려내 한층 깊어진 매력을 보여줄 전망이다.

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리키는 "총 5곡이 수록돼 있다. 각기 다른 매력의 곡들로, '관심'과 '끌림'이라는 키워드를 다양하게 풀어냈다"라고 설명했다.

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타이틀곡 '프렌치 키싱'은 '끌림'의 순간을 가장 강렬하게 담아낸 트로피컬 R&B 트랙으로, 시선이 머물고 향이 뒤섞이며 서로의 경계가 사라지는 순간을 표현한다. 모든 감각이 잠시 멈춘 듯한 강렬한 끌림을 '천국'에 비유하며, 신성하면서도 아찔한 감정을 그려낸다.

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최면적인 그루브와 레게 베이스 라인이 어우러진 사운드 위로 매혹적인 보컬이 더해져 깊은 몰입감을 선사한다. 특히 다수의 K-팝 히트곡을 탄생시킨 세계적 프로듀싱팀 런던 노이즈가 작곡과 편곡을 맡아 완성도를 높였다.

장하오는 "처음 들었을 때 몽환적인 멜로디가 좋았고, 들을수록 악기 사운드가 풍부하더라. 그리고 지금까지 보여준 모습과 다르기도 하고, 앤더블과 잘 어울린다고 생각했다"라고 했고, 유승언은 "후렴에서 '울랄라' 파트가 기억 남았다. 인트로의 런던 노이즈 특유 사운드도 '아 이거 보장할 수 있겠구나'고 생각했다"고 거들었다.

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포인트 안무도 짚었다. 한유진은 "두 개의 입술이라 생각하고 겹치는 안무인데, 제목처럼 '프렌치 키싱'이라고 이름을 붙였다"고 설명했다.

유승언은 "성숙하고 절제된 섹시미가 있다. 여유있는 안무로, 표정과 움직임에서 곡의 분위기를 표현하려고 했다"라고

그룹 앤더블(AND2BLE) 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어홀에서 열렸다. 타이틀곡을 선보이고 있는 앤더블. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.27/

이번 앨범을 위해 신경쓴 점으로 유승언이 "저희가 어떻게 하면 더 대중적으로 알려질 수 있을지를 고민했다. 그래서 제 보컬적으로 신경썼다. 실제로 다양한 무대를 거치면서 보컬적으로 탄탄해진 거 같다"라고 했고, 한유진은 "팀으로 완성도 높은 모습을 보여주는 게 목표였다. 서로의 강점을 살리려고 했다"라며 팀 시너지를 짚었다.

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'끌림'과 '관심'이 이번 활동의 키워드인 만큼, 어떤 매력에 끌리면 좋을 지에 대해서도 얘기했다. 김규빈은 "멤버들의 케미도 저희 매력 중 하나라 볼 수 있을 것 같다. 보컬 능력치, 퍼포먼스도 장점일 것 같다. 저희 무대를 보면 관심에서 끌림으로 넘어갈 수 있을 것이다"라고 자신했다.

앤더블은 데뷔 앨범 초동(앨범 발매 후 일주일간 음반 판매량) 73만 장을 돌파하며 역대 K-팝 그룹 데뷔 앨범 초동 톱4에 이름을 올렸다. 그런 만큼, 이번 앨범 기록과 관련해 부담도 클 것으로 보인다.

그러나 유승언은 "그런 부분들이 부담감보다는 팬분들에게 보답할 수 있는 마음을 가지면서 고맙다는 마음이다"고 했고, 장하오는 "데뷔했을 때 큰 사랑을 보내주셔서, 너무 감동받고 행복했다. 이번에도 최선을 다해서 보답드릴 수 있도록 최선을 다하겠다. 어제보다 더 성장해야겠다는 다짐을 가지고 있다. 항상 새로운 마음으로 하겠다"라고 각오를 다졌다.

그런가 하면, 지난 데뷔 활동에서 아쉬웠던 점도 돌이켰다. 유승언은 "노래를 부르는 데 급급했다면, 이제는 조금 더 자신감 있게 여유를 가지고 보여드릴 수 있을 것 같다. 저희 비주얼을 많이 보여드리지 못한 게 아쉬워, 더 많이 보여드리고 싶다"고 바랐다.

그룹 앤더블(AND2BLE) 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어홀에서 열렸다. 타이틀곡을 선보이고 있는 앤더블. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.27/

이번 앨범으로 이루고 싶은 목표로는 김규빈이 "2026년이 앤더블의 해로 기억됐으면 한다. 시간이 지나고, 2026년을 떠올렸을 때 앤더블이 데뷔한 해, 앤더블이 활약한 해로 기억되길 바란다"라고 소망했다.

수치적인 성과에 대해서는 김규빈이 "다음 목표는 퍼포먼스를 인정받아 관련 상을 받고 싶다. 무대에 넘치는 에너지로 깊은 인상을 남기고 싶다. 지금 성과에 안주하지 않겠다"라고 밝혔다.

얻고 싶은 수식어도 언급했다. 김규빈은 "성장형 그룹이라는 수식어가 붙었으면 한다. 활동을 봤을 때, 매번 상승선 곡선을 그렸으면 한다. 다음이 기대되고 궁금한 그룹이 되길 바란다"고 했고, 한유진은 "많은 분이 기대와 관심을 주시는 만큼, 그 이상으로 부응하고 싶다. 그래서 '역시 앤더블'이라는 수식어를 얻고 싶다"라고 덧붙였다.

앤더블은 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 '시퀀스 투: 어트랙션'을 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com