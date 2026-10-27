헤이지니, 전 직원 폭로에 반박 "연봉 25% 인상..산재 신청도 도와" [전문]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 키즈 크리에이터 헤이지니 측이 전 직원이 제기한 근무 환경 및 처우 관련 주장에 대해 공식 입장을 밝혔다.

헤이지니가 운영하는 키즈웍스 측은 27일 공식 입장문을 통해 "과거 근무했던 동료의 아픔에 대해, 회사는 그 고통을 무겁게 받아들이고 있다"며 "함께 일했던 분이 건강을 잃고 힘든 시간을 보내오신 것에 대해 사실관계를 떠나 진심으로 안타깝고 송구한 마음"이라고 전했다.

이어 "당사는 한 개인의 건강과 사생활에 관한 민감한 사안이라는 점에서 당사자 보호를 위해 구체적 경위를 설명드리는 것을 주저해왔다"며 "하지만 현재 온라인상에서 당시 경위와 관련해 확인되지 않은 내용이 확산되고 뉴스 보도 또한 이어지고 있다. 언론에서 당사의 공식 입장을 요청하는 상황을 고려, 불가피하게 회사가 설명드릴 수 있는 부분에 한해 입장을 전달드린다"고 설명했다.

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키즈웍스에 따르면 해당 직원은 2017년 9월부터 2018년 12월까지 약 1년간 근무한 뒤 휴직했고, 2019년 5월 휴직 중 본인의 의사에 따라 퇴사했다. 이에 회사는 9년 전 입사 당시 임금체계에 문제없이 연봉을 지급했고 그 후 알려진 사실과 다르게 25% 연봉을 인상했으며, 휴직 중에도 별도로 상여금을 지급했다는 것.

키즈웍스는 "창립 초기 당사는 담당업무의 내용과 진행방식을 동료분과 매번 협의하며 운영하였으며, 업무일정과 수행방식의 자율성을 폭넓게 드렸다"며 "상황에 따라 근무시간을 조율하거나 재택근무를 선택 할 수 있도록 했다"며 근무 방식에 대해 설명했다.

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건강 문제가 발생한 뒤에는 근로시간을 줄이고 업무를 중단한 채 휴가나 휴직을 통해 쉴 것을 지속해서 권유했다고 밝혔다. 출퇴근 부담을 덜어주기 위해 회사 인근 주거지의 임차보증금도 지원했다고 덧붙였다.

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산업재해 신청을 방해했다는 의혹도 부인했다. 회사 측은 "2018년 말 산재를 신청하고 싶다는 의견을 존중해 외부 공인노무사를 소개했다"며 "직접 상담을 받고 신청 절차를 안내받을 수 있도록 도왔다"고 설명했다.

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키즈웍스는 당시 상황에 관해 서로 다른 기억과 인식이 존재할 수 있다는 점은 이해한다고 밝혔다. 다만 온라인에서 확산되고 있는 일부 주장은 회사가 확인한 사실관계와 차이가 있다며 확인되지 않은 정보와 추측으로 회사와 크리에이터의 명예가 훼손되지 않도록 해달라고 요청했다.

해당 직원과 대화할 의사가 있다는 뜻도 전했다. 회사 측은 당사자가 원한다면 직접 또는 대리인을 통해 편한 방식으로 이야기를 듣고, 회사가 해야 할 일이 있다면 적극적으로 논의하겠다고 밝혔다. 대화 여부와 방식은 전적으로 당사자의 의사를 존중하겠다고 강조했다.

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끝으로 "공인노무사의 자문을 받아 노동환경과 관련 제도를 지속해서 정비하고 있다"며 "이번 일을 계기로 근무 환경을 돌아보고 부족했던 부분이 있다면 개선하겠다"고 전했다. 이어 해당 직원의 회복을 진심으로 기원한다고 덧붙였다.

헤이지니 측 입장 전문

안녕하세요. 키즈웍스입니다.

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과거 함께 근무했던 동료분의 주장과 관련해 입장을 말씀드립니다.

보도를 통해 전해진 과거 근무했던 동료의 아픔에 대해, 회사는 그 고통을 무겁게 받아들이고 있습니다. 함께 일했던 분이 건강을 잃고 힘든 시간을 보내오신 것에 대해 사실관계를 떠나 진심으로 안타깝고 송구한 마음입니다.

당사는 한 개인의 건강과 사생활에 관한 민감한 사안이라는 점에서 당사자 보호를 위해 구체적 경위를 설명드리는 것을 주저해왔습니다. 하지만 현재 온라인상에서 당시 경위와 관련해 확인되지 않은 내용이 확산되고 뉴스 보도 또한 이어지고 있습니다. 언론에서 당사의 공식 입장을 요청하는 상황을 고려, 불가피하게 회사가 설명드릴 수 있는 부분에 한해 입장을 전달드립니다.

해당 동료분은 2017년9월부터 2018년12월 까지 1년여 간 근무한 뒤 휴직하였으며, 2019년5월에 휴직 중 본인의 의사에 따라 자진퇴사 했습니다. 9년 전 입사당시 임금체계에 문제없이 연봉을 지급했고 그 후 알려진 사실과 다르게 25% 연봉을 인상하였으며, 휴직 중에도 별도로 상여금을 지급하였습니다.

창립 초기 당사는 담당업무의 내용과 진행방식을 동료분과 매번 협의하며 운영하였으며, 업무일정과 수행방식의 자율성을 폭넓게 드렸습니다. 상황에 따라 근무시간을 조율하거나 재택근무를 선택 할 수 있도록 했습니다.

건강에 부담이 된다면 근로시간을 줄이고, 업무 일정을 멈춰도 무방하니 휴가/휴직을 통해 쉬도록 지속적으로 요청했습니다. 또한 출퇴근의 부담을 줄이기 위해 회사 인근 주거지의 임차보증금도 지원했습니다.

당사는 산재신청을 방해하지 않았으며, 2018년도 말 산재를 신청하고 싶다는 해당 동료분의 의견을 존중하여 외부 공인노무사를 소개하여 직접 상담받으실 수 있도록 도왔고 신청 절차를 명확히 안내받게 하였습니다.

당사는 당시 상황에 대한 서로 다른 기억과 인식이 존재할 수 있다는 점을 이해하고 있습니다. 다만 온라인상에서 확산되는 일부 내용은 당사가 확인한 사실관계와 차이가 있어 이를 바로잡고자 합니다. 확인되지 않은 정보와 추측으로 당사와 크리에이터의 명예가 훼손되지 않도록 간곡히 부탁드립니다.

만약 동료분이 원하신다면 직접 또는 대리인을 통해 편하신 방식으로 말씀을 듣고, 회사가 해야 할 일이 있다면 적극적으로 논의하겠습니다. 대화 여부와 방식은 전적으로 동료분의 의사를 존중하겠습니다.

당사는 공인노무사의 자문을 받아 노동환경과 관련 제도를 지속적으로 정비하고 있습니다. 이번 사안을 계기로 근무환경을 돌아보고, 부족했던 부분이 있다면 개선해 나가겠습니다.

무엇보다 동료분의 회복을 진심으로 기원합니다.

키즈웍스 올림