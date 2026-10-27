'구혜선과 이혼' 안재현, 20살 대학생에 "일찍 낳았으면 내 자식뻘" 씁쓸

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 안재현이 이혼 후 싱글 라이프를 즐기는 가운데, 자신보다 한참 어린 '아들뻘' 대학생들을 만나 세월의 흐름을 실감했다.

지난 26일 안재현의 유튜브 채널에는 계획 없이 퇴근길에 나선 안재현의 일상이 공개됐다.

이날 안재현은 "알아보는 사람이 별로 없다. 그래서 지하철을 탈 때도 몰라본다. 편하게 탄다. 밥집에 갈 때도 전혀 모르시더라"고 말했다.

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하지만 말을 마치기가 무섭게 길을 걷던 대학생들이 안재현을 알아보고 인사를 건넸다. 예상치 못한 만남에 잠시 대학생들과 이야기를 나눈 안재현은 "재밌게 놀고 시간 잘 보내요"라며 다정하게 인사했다.

이후 안재현은 자신보다 훨씬 어린 대학생들의 모습을 보며 새삼 세월을 실감했다. 1987년생인 그는 "내가 아기를 빨리 낳았으면 저 친구들 내 자식뻘이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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대학생들이 2026학번이라는 사실을 알게 된 안재현은 "난 06학번인데. 부럽다, 부러워"라며 이들의 풋풋한 모습에 부러운 마음을 드러냈다.

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한편 안재현은 2016년 배우 구혜선과 결혼했으나 2020년 이혼했다. 이후 개인 유튜브 채널을 통해 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있으며, 최근에는 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에 출연해 싱글 라이프를 공개하기도 했다.