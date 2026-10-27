'47세' 이효리, 눈가 주름마저 당당한 매력 "예쁘다고 말해봐"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 이효리가 클로즈업 사진에도 미모를 자랑했다.

이효리는 27일 자신의 SNS를 통해 "이거 봐 나를 한번 쳐다봐. 나 지금 예쁘다고 말해봐"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 가을 분위기가 물씬 풍기는 야외에서 셀카를 촬영 중인 이효리의 모습이 담겼다. 이효리는 가을과 어울리는 의상과 메이크업으로 감각적인 분위기를 연출했다.

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이때 이효리는 얼굴을 클로즈업한 채 사진을 촬영, 또렷한 이목구비와 짙은 메이크업으로 독보적인 미모를 뽐내 시선을 사로잡았다. 이어 가까이에서 촬영한 사진임에도 굴욕 없는 비주얼을 자랑하며 감탄을 자아냈다.

이어 이효리는 "이거 봐 나를 한번 쳐다봐. 나 지금 예쁘다고 말해봐"라면서 핑클의 히트곡 '내 남자친구에게'의 가사를 덧붙이는 센스를 발휘했다. 사진과 어우러지는 재치 있는 문구로 팬들의 반가움을 더했다.

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한편 이효리는 옥주현, 이진, 성유리와 함께 핑클 완전체 활동을 위해 연습에 한창이다. 핑클이 완전체로 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 앨범 'Forever Fin.K.L(포에버 핑클)' 이후 약 21년 만이다.

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이후 핑클 멤버들은 각자의 SNS를 통해 연습 중인 모습을 공개하며 오랜만에 성사된 완전체 활동에 대한 기대감을 높이고 있다.

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anjee85@sportschosun.com