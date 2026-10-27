"너무 예뻐" 송혜교, 파리서 가녀린 어깨 살짝 노출...보석도 기죽은 미모

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 송혜교가 프랑스 파리에서 독보적인 비주얼과 우아한 미모를 과시했다.

27일 송혜교는 자신이 글로벌 앰버서더로 활동 중인 한 주얼리 브랜드의 화보 컷을 공개했다.

파리 현지에서 촬영된 이번 화보에서 송혜교는 화려한 보석보다 눈부신 미모로 시선을 사로잡았다.

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특히 가녀린 몸매가 도드라지는 민소매 블랙 드레스에 동일한 소재와 컬러의 카디건을 걸치고 어깨라인을 살짝 노출해 은근한 섹시미를 드러냈다.

여기에 선글라스를 더해 특유의 쿨하고 스타일리시한 분위기까지 완성했다.

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또한 머리 위에 보석이 빽빽하게 박힌 티아라를 얹은 컷에서는 마치 국빈급 왕비나 여신을 연상시키는 압도적인 아우라를 발산해 감탄을 자아냈다.

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이를 본 그룹 핑클의 이진은 "너무 예뻐"라며 감탄했고 배우 김히어라 역시 "오마이갓"이라며 감탄을 금치 못했다.

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한편 송혜교는 넷플릭스 새 시리즈 '천천히 강렬하게'를 통해 안방극장에 복귀할 예정이다. 이번 작품은 노희경 작가의 신작으로, 배우 공유와의 첫 호흡이 알려지며 일찍이 기대를 모으고 있다.