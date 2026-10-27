'하정우 제수' 황보라, 둘째 실패 후 끝내 번아웃.."육아도 버거웠다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황보라가 육아와 유튜브 활동을 병행하며 번아웃을 겪었다고 고백한 가운데, 구독자들과 직접 만나 위로와 응원을 받았다고 밝혔다.

27일 황보라는 자신의 유튜브 채널을 통해 육아 동지인 구독자들과 만나 선물을 나누고 현실 육아에 관한 이야기를 나누는 모습을 공개했다.

황보라는 영상 공개에 앞서 "여러분, 사실 제가 최근에 번아웃이 와서 육아도, 유튜브도 한동안 버겁게 느껴졌다"고 털어놨다.

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이어 "그러다 문득 이런 생각이 들었다. 한 번도 만난 적 없는 저를 응원해 주시고 제 일상을 함께 지켜봐 주시는 분들은 어떤 분들일까. 직접 만나서 이야기를 나눠보고 싶어졌다"며 구독자들과의 만남을 준비한 이유를 밝혔다.

황보라가 구독자들과 직접 만나는 자리를 마련한 것은 유튜브 개설 이후 처음이다. 그는 "늘 댓글로 만나던 분들을 눈앞에서 직접 보니 반갑기도 하고 괜히 뭉클해졌다"며 벅찬 마음을 전했다.

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또한 "우인이를 키우면서 웃고 우는 평범한 제 일상을 함께 지켜봐 주시고 공감해 주시는 분들이 계시다는 게 참 감사하고 큰 힘이 됐다"고 말했다.

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그러면서 "늘 따뜻한 마음 보내주셔서 진심으로 감사하다. 소중하게 남겨주신 댓글들 하나하나 잘 읽고 있다"며 "앞으로도 오래오래 저 황보라와 함께해 달라. 사랑한다"고 구독자들에게 고마움을 표했다.

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한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우의 친동생인 김영훈 워크하우스컴퍼니 대표와 결혼해 슬하에 아들 우인 군을 두고 있다.

최근에는 둘째 계획을 밝히며 꾸준히 시험관 시술에 도전했으나 난자 채취에 실패했다는 소식을 전했다. 또한 시술 과정에서 주사 부작용으로 얼굴이 부은 모습을 공개해 안타까움을 자아낸 바 있다.