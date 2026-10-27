서인영, 파경 비하인드 최초 고백 "신랑 하객 5명뿐..이혼할 줄 알았다더라"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 서인영이 전남편과의 결혼식 당시 신랑 측 하객이 5명뿐이었다고 털어놨다.

27일 유튜브 채널 'TEO 테오'를 통해 공개된 웹 예능 '살롱드립'에는 가수 서인영이 게스트로 출연했다.

이날 서인영은 "재혼 준비 중이다"라고 근황을 밝혔다.

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이어 서인영은 자신의 이름을 검색하면 무속인들의 사주 풀이와 이혼 관련 내용이 많이 나온다며 관련 이야기를 나눴다.

서인영은 "제가 쉬고 있을 때도 서인영을 치면 무당들이 난리가 났다. 욕한 거랑 무당밖에 안 나온다. 그다음엔 이혼"이라며 "무당들이 아주 난리가 났더라"고 말문을 열었다. 그는 무속인들의 풀이에 대해 "맞는 부분도 있지만, 누가 봐도 알 수 있는 내용이 있다"며 "예를 들면 '한 성깔 한다'는 건 전국민이 알 수 있는 것 아니냐"고 지적했다.

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이어 '지나고 보니까 얼추 맞췄네 싶은 것도 있느냐'는 질문에 서인영은 "이혼"이라면서도 "그것도 솔직히 그렇게 신뢰가지 않는다"고 밝혔다.

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그러면서 전남편과의 결혼식 당시 상황을 솔직하게 언급했다. 서인영은 "왜냐하면 내 결혼식장에서 모든 사람이 내가 이혼할 걸 알았다고 하더라"며 "신랑 측에서 하객이 다섯 명밖에 안 왔기 때문이다"라고 말했다. 이어 "이거 처음 얘기하는 거다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

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그럼에도 서인영은 "(전 남편이)너무 잘 살았으면 좋겠다. 각자 인생에서 서로 잘 살면 되는 것"이라고 전 남편의 미래를 응원하며 "그래서 저는 지금이 너무 행복하다"고 전했다.

한편 서인영은 지난 2023년 2월 사업가와 결혼했지만 이듬해 11월 이혼했다. 이후 6살 연상의 최지훈 엔피(NP) 대표와 인연을 맺었으며, 올 하반기 재혼을 준비 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com