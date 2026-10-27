강호동 고2 子 시후, 키 188cm·신발 300mm...이승기도 아빠로 착각한 비주얼

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 이승기가 강호동의 아들 시후 군의 폭풍 성장 근황에 놀라움을 드러냈다.

27일 유튜브 채널 '이승기2'에는 "까나리 당첨"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이승기는 이수근과 이야기를 하던 중 현재 고등학교 2학년인 강호동의 아들을 언급하며 "얼마 전에 시후 기사가 났다. 시후 키가 188cm라고 한다. 깜짝 놀랐다. 나보다 더 큰 거다"라며 놀라워했다. 이수근은 "신발도 300mm 신는다"라고 하자, 이승기는 "호동이 형 유전자가 다 갔나 보다"라고 했다.

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이승기는 "호동이 형이 테이블에 혼자 앉아 있길래 '형'하고 봤더니 시후였다. 호동이 형인 줄 알고 인사했다"라며 당시 일화를 공개했다. 이에 이수근은 "그때 시후가 초등학생이었다"라고 설명해 웃음을 안겼다.

이후 이수근은 올해 40세라는 이승기를 향해 "변한 건 결혼해서 아기들이 있는 거다"라고 말했다. 이어 "우리 아들 태준이 올해 고등학교 졸업한다"라며 "'1박2일'에서 태명으로 '일박이'리고 지었던 태준이가 이제 졸업한다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

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한편, 최근 현재 고등학교 2학년인 시후 군은 최근 남다른 체격과 실력을 갖춘 골프 선수로 성장한 근황이 공개돼 화제를 모았다.

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시후 군은 지난해 열린 제36회 서울특별시협회장배 골프대회 남자 고등부 개인전에서는 우승을 차지하며 뛰어난 실력을 입증했다. 또한 대한골프협회(KGA) 랭킹에서도 78위에 이름을 올리며 두각을 나타내고 있다.

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anjee85@sportschosun.com