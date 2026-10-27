황보라, "죽을 때까지 못 잊어"..사고만 치던 2세 아들 '사랑한다' 한마디에 울컥

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 황보라가 아들의 장난과 또래 관계로 겪는 현실 육아의 어려움을 털어놓으면서도, 아이의 한마디에 벅찼던 순간을 전했다.

27일 황보라의 유튜브 채널에는 처음으로 구독자들과 만나 현실 육아에 관한 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 황보라는 집에서 큰 사고가 날 뻔했던 아이의 사연을 듣고 자신의 육아 경험을 공유했다. 그는 "우인이도 요즘 그런다. 먹으면 안 되는 걸 알면서도 일부러 '아' 하고 먹는 척한다"며 아들이 돌멩이를 먹는 시늉을 하며 엄마에게 장난을 친다고 밝혔다.

Advertisement

이에 육아 동지 구독자들은 "일부러 엄마 반응을 보는 것"이라고 설명했고, 황보라는 "안 되겠구나"라며 아이의 행동에 더욱 주의를 기울여야겠다는 반응을 보였다.

아들의 또래 관계에 대한 고민도 털어놨다. 황보라는 키즈카페에 가면 아들이 다른 친구들과 잘 어울리지 못하고 몸으로 장난을 치는 경우가 있다며 "우인이는 막 몸으로 다른 아기들을 밀고 친구들을 민다"고 말했다.

Advertisement

이어 "물어보니까 말이 느리면 몸으로 표현한다고 하더라"며 아들의 행동을 이해하려고 노력하는 모습을 보였다.

Advertisement

힘든 육아 속에서도 황보라에게 잊지 못할 행복한 순간은 있었다. 아이는 어릴 때 효도를 다 한다는 말에 공감한 그는 "엊그제 우인이가 '엄마 사랑해요"라고 하더라. 처음이었다"고 밝혀 뭉클함을 안겼다.

Advertisement

황보라는 "우인이가 '사랑해요' 했을 때 아침에 너무 피곤했는데, 심쿵하면서도 그 순간은 늙어죽을 때까지 못 잊을 거 같다"고 애틋한 마음을 드러냈다.

그러면서 "이 시기(사고를 치는 시기)는 다 지나갈 거라고 생각한다"며 육아의 어려움을 긍정적으로 받아들이려는 모습을 보였다.

Advertisement

한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우의 친동생인 김영훈 워크하우스컴퍼니 대표와 결혼했다. 2024년 첫아들 우인 군을 품에 안은 그는 최근 둘째 계획을 밝히고 시험관 시술에 도전하고 있다.

앞서 난자 채취에 실패한 소식과 시술 과정에서 주사 부작용으로 얼굴이 부은 모습을 공개해 안타까움을 자아내기도 했다.