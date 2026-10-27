'재혼' 오윤아 남편, 아들 민이부터 챙겼다 "데리고 목욕탕 가" ('편스토랑')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 오윤아가 재혼 후 달라진 일상을 공개하며 아들과 함께하는 따뜻한 순간을 전했다.

27일 KBS2 '신상출시 편스토랑' 측은 "편스토랑에 3년 만에 찾아온 오윤아! 그녀 일상에 더해진 따뜻한 변화?!"라는 제목의 예고편을 공개했다.

3년 만에 '편스토랑'을 다시 찾은 오윤아는 "좋은 분을 만나 새출발 하게 됐다"라고 재혼 소식을 전해 축하를 받았다.

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이어 오윤아는 신김치를 좋아하는 남편을 위해 묵은지를 활용한 요리를 만들었다.

특히 오윤아는 "(남편이)아들 민이를 데리고 목욕탕에 갔다"라면서 밝혀 재혼 후 일상에 더해진 따뜻한 변화를 전했다.

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아들 민 군의 성장한 모습도 공개됐다. 오윤아는 수영을 하는 아들의 모습에 "조금만 하면 될 것 같은데"라면서 조금씩 혼자 해나가는 아들을 언급하며 눈물을 흘리기도 했다.

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한편, 오윤아는 2015년 이혼한 뒤 발달장애가 있는 아들을 홀로 양육해 왔다. 지난 7월에는 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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anjee85@sportschosun.com