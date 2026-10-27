윤진이, 두 딸과 여행 중 차에서 연기...'위험 상황'에 운전 포기

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 윤진이가 가족들과 떠난 여행에서 갑작스러운 차 고장으로 당황스러운 상황을 겪었다.

27일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 "비상상황 발생. 이 여행 무사히 끝날 수 있을까?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 윤진이는 가족들과 제천으로 여행을 떠난 가운데 숙소에 도착하자마자 예상치 못한 문제가 발생했다. 자동차에서 갑자기 연기가 나기 시작한 것.

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당황한 윤진이는 "차에서 연기가 나서 카센터를 가야 할 것 같다"라며 상황을 설명했다. 이어 카센터에 전화해 "보닛 쪽에서 연기가 심하게 난다"라며 전했다.

윤진이는 숙소에서 가까운 카센터를 찾아보려 했지만, 연휴인 탓에 영업 중인 곳을 찾기 어려웠다. 결국 차를 움직이는 건 위험하다고 판단한 윤진이는 남편에게 "차를 여기 놓고 가는 수밖에 없다"라면서 "가까운 곳에서 차를 고쳐야 한다"라고 말했다.

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갑작스러운 차량 문제로 계획에 차질이 생겼지만, 가족들은 숙소에서 즐겁게 시간을 보내며 여행을 이어갔다.

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다음 날 집으로 돌아가기 위해 버스터미널로 향한 윤진이는 "짐 챙기느라 너무 힘들었다. 너무 피곤하다"라며 지친 기색을 드러내 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com