정형돈, '혹평 논란' 돈까스집에 입 열었다 "바지사장 아냐, 지분 25%"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 정형돈이 최근 혹평을 받았던 돈가스집에 대해 입을 열었다.

27일 정준하의 유튜브 채널에서는 '최근 요식업계 논란의 아이콘 정준하가 찾아간 또 다른 논란의주인공 정형돈의 도니도니까스까스'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 정형돈은 성수동에 돈가스집을 오픈했다. 이에 박명수와 정준하가 정형돈을 응원하기 위해 가게를 찾았다. 정준하는 "어떻게 하게 됐냐"고 물었고 정형돈은 "형도 장사하고 명수형은 부동산 있지 않냐"고 밝혔다.

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박명수는 "네 돈으로 하는 거 아니지 않냐. 얼굴마담 아니냐"고 계속 의심했고 정형돈은 "아니다. 24% 들어가있다. 그러니까 이렇게 열심히 하는 거지"라고 토로했다. 하지만 박명수는 "그거밖에 안 했냐. 그러면 75% 낸 사람이 주인 아니냐"고 의심했고 정형돈은 "50%, 25%, 25%"라고 설명했다. "있는 그대로 평가하겠다"던 두 사람은 정형돈표 돈가스를 먹고 "맛있다"며 감탄을 연발했다.

2011년 야미푸드는 정형돈을 앞세워 통등심 돈까스 '도니도니 돈까스'를 판매했다. 이는 출시되자마자 매진이 이어지는 등 큰 인기를 모았으나 2013년 제조업체 대표 등이 등심 함량 허위 표시 혐의로 불구속 기소, 벌금형을 받았다.

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이에 정형돈 역시 "수분을 제외하지 않고 중량을 표시해 따른 문제다. 관련 기준도 명확하지 않았다"고 밝혔던 바. 이후 13년 만인 지난 4월 다시 돈까스를 판매하겠다고 선언한 정형돈은 오프라인 매장까지 차려 본격적인 사업에 뛰어들었다.

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많은 관심과 함께 화려하게 오픈했으나 온라인에서는 가격 대비 만족도가 높지 않다며 혹평이 이어지기도 했다.

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wjlee@sportschosun.com