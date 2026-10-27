최준희, 故최진실 묘소서 엄마 포즈 그대로 "다음 생을 돌고 돌아"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 어머니의 묘소를 찾아 애틋한 그리움을 전했다.

최준희는 27일 "엄마랑 준희랑"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 고 최진실의 묘소를 찾은 최준희의 모습이 담겼다. 하트 모양의 묘비에는 생전 환하게 웃고 있는 최진실의 사진과 함께 '만인의 연인! 사랑스러운 그녀 이곳에 잠들다'라는 문구가 새겨져 있다.

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특히 최준희는 묘비에 새겨진 어머니의 생전 포즈를 그대로 따라 하며 사진을 남겨 눈길을 끌었다. 어머니의 사진 옆에서 같은 자세를 취한 모습이 뭉클함을 자아낸다.

최준희는 "다음 생을 돌고 돌아"라는 문구도 덧붙였다. 어머니를 향한 그리움과 애틋한 마음이 묻어나는 글에 먹먹함을 더했다.

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한편 2003년생인 최준희는 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸로 어린 시절부터 대중의 관심을 받아왔다. 현재 모델 겸 인플루언서로 활동 중이며 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

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jyn2011@sportschosun.com