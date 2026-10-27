아유미, 도쿄 부촌서 생활 중 "월세만 440만 원, 상위 1% 동네"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 아유미가 일본 도쿄에서 지내는 근황을 공개했다.

27일 아유미의 유튜브 채널에서는 '도쿄에서 지내고 있는 아유미 근황'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

아유미는 "한달살이를 일본 도쿄에서 하고 있다. 3주 됐다. 아이와 함께 도쿄살이가 어떤지 경험하고 있다"며 "집이 없으니까 한번 도쿄살이 새로운 곳에서 살아보고 싶다"고 일본으로 떠난 이유를 밝혔다. 아유미가 지내고 있는 곳은 도쿄의 최상위 1% 동네인 아자부주반으로. 고급 주택, 아파트가 가득해 일본의 강남구로 불리는 곳이다. 아유미는 "아자부주반은 부자동네이긴 하지만 대사관, 외국인 분들도 많이 계셔서 다문화적인 동네다. 일본 연예인들도 많이 사신다"고 밝혔다.

Advertisement

아유미는 "이번에 한달살이 집을 알아보는데 그래도 딸이 있으니까 한국만큼 넓은 곳으로 알아봤는데 월세가 2천만 원이라더라"라며 "지금 사는 곳은 할인 구간에 잘 구해서 52만 엔(한화 약 438만 원)이다. 지금 60만 엔이 됐더라"라고 밝혔다.

집을 구하는 기준에 대해서는 "집이 넓고 깨끗하다고 좋은 게 아니라 여기서 얼마나 걸리는지, 주변에 뭐가 있는지, 할인기간을 잘 활용하시라. 사람들이 잘 오고 싶어하지 않은 시기엔 싸다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 아유미의 집이 공개됐다. 아유미는 30개월 딸, 남편이랑 소박한 집에서 살고 있었다. 아유미는 "처음엔 좀 답답했는데 이제는 익숙해져서 너무 좋다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com