고소영, 간장 종지에 밥먹고 48kg 달성 "소식하고 군것질 안해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 고소영이 48kg까지 감량에 성공한 자신만의 다이어트 비결을 공개했다.

27일 유튜브 채널 '고소영'에는 "장동건 결혼 결심하게 만든 고소영 오징어무국 레시피 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 고소영은 "나 밥 이만큼 먹는다"라면서 간장 종지에 밥을 가득 담아 눈길을 끌었다.

Advertisement

이를 본 제작진은 "그만큼 먹어서 48kg까지 만든 거냐"라고 물었다. 이에 고소영은 "양이 얼마 안 되는데 나는 많이 먹은 것 같다"라면서 "시각적으로 뇌를 속이는 거다. 보기에는 고봉밥이지 않냐"라면서 자신만의 다이어트 비결을 설명했다.

고소영은 주말에는 브런치를 즐긴다며 여유로운 식사도 공개했다. 부라타 치즈 샐러드와 소시지, 연어 플레이트를 비롯해 프렌치토스트까지 직접 만들어 먹었고, 디저트도 빼놓지 않았다. 이에 제작진은 "어떻게 48kg까지 빼셨냐"라고 놀라워하자, 고소영은 "이렇게 먹고 저녁때는 소식하고 군것질 안 한다"라고 말해 눈길을 끌었다.

Advertisement

앞서 고소영은 해당 유튜브 채널에서 "4자 한번 다시 그려보려고 한다"라면서 다이어트를 선언했다. 이후 운동과 식단 관리를 병행해 체중을 51kg에서 49.2kg까지 감량에 성공해 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편, 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근에는 개인 유튜브 채널을 통해 일상과 패션, 가족 이야기를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com