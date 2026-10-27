승리, 내년 아빠 된다…20대 여친 혼전임신 "1월 출산 예정, 신혼집은 강남"

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[스포츠조선 이우주 기자] 빅뱅 출신 승리가 아빠가 된다는 보도가 나왔다.

27일 그레이뉴스는 승리의 여자친구인 20대 비연예인 A씨가 현재 임신 중으로, 내년 1월 출산을 앞두고 있다고 보도했다. 보도에 따르면 2세의 성별은 아들이며, 두 사람은 서울 강남구에 신혼집을 마련하고 출산 이후 결혼식을 올릴 계획이라고.

매체는 승리가 이른바 '소주병 사건'에 연루됐을 당시 인터뷰를 했던 바 있다. 매체는 당시 승리가 "지켜야 할 가족이 있다"는 취지의 발언을 했던 것에 주목, 추가 취재를 통해 승리의 연인과 임신, 출산 예정 등에 대한 정보를 입수했다고 보도했다. 그레이뉴스는 100만 유튜버 카라큘라가 편집국장으로 있는 곳이다. 하지만 승리 측은 이에 대한 입장을 밝히지 않은 상태다.

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승리는 이른바 '버닝썬 사태'의 핵심 인물로 2019년 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용촬영). 식품위생법 위반, 유리홀딩스 지금 및 버닝썬 자금 횡령 혐의, 상습 도박, 외국환거래법 위반, 특수폭행교사 등 9개 혐의를 받았다.

이듬해 3월 군 입대를 한 승리는 2021년 9월 16일 전역 예정이었으나 1심에서 징역 3년을 선고 받으며 법정 구속, 국군교도소에 수용됐다. 2심에서는 징역 1년 6개월을 선고했고, 이후 대법원에서 이를 확정했다. 국군교도소로 수감된 승리는 이후 민간교도소인 여주교도소에서 2023년 2월 출소했다.

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이후 여러 목격담이 포착됐던 승리는 지난 8월 특수폭행 혐의로 입건됐다. 고소인 A씨는 서울의 한 식당에서 승리 측 일행으로부터 폭행과 협박, 감금을 당했다며 고소장을 접수했다. 이에 승리 측 변호인은 승리가 지인들과 식사하던 중 A씨가 합석을 요청했고, 거듭 거절했지만 A씨가 응하지 않자 소주병을 집은 것은 사실이라며 "고소인의 도발에 대한 감정적 마찰일 뿐 물리적인 마찰은 없었다"고 주장했다.

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wjlee@sportschosun.com