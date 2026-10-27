서현진, 몸 안 좋아졌다더니 "고기·밀가루 끊고 절밥 먹어" ('틈만나면')

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[스포츠조선 이우주 기자] '틈만나면' 서현진의 건강관리법이 공개됐다.

27일 방송된 SBS '틈만나면'에서는 서현진과 이천희가 게스트로 출연했다.

서현진과 이천희. 유연석은 '라이어'로 함께 호흡했다. 이에 유재석은 "매 시즌마다 자기 작품 하나씩 꽂는다"고 의혹을 제기했고 서현진은 "왜 이렇게 작품을 많이 하냐"고 놀랐다. 이에 유재석도 "드라마를 누구한테 쫓기듯이 하냐"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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사연자를 만나러 가는 길, 서현진은 점심 메뉴를 궁금해했다. 서현진은 "8체질이라고 아시냐. 8체질을 약간 신봉한다. 그게 잘 맞더라. 그 식단을 열심히 지키고 있다"며 "저는 절밥을 먹으라 하더라. 밥, 해산물, 나물 종류만 먹으라더라. 밀가루, 고기 이런 게 안 맞는다. 그래서 혹시 괜찮으시면 백반 이런 거 괜찮으시냐"고 조심스럽게 제안했다. 이에 유재석은 "자장 먹고 싶었는데 참겠다"고 놀려 웃음을 안겼다.

미션 성공 후 점심 시간, 메뉴를 고민하던 서현진은 쌀국수집을 발견했다. 점심 메뉴는 영어를 먼저 쓴 사람이 결제하기로 했다. 조심스러운 대화가 오가던 중 서현진은 "물은 셀프라고 한다"고 밝혀 벌칙에 걸렸다. 이에 유재석은 "현진이 덕에 카드 안 써도 된다"며 카드를 주머니에 넣어 웃음을 안겼다.

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한편, 서현진은 최근 절친 전혜빈을 통해 건강을 챙기는 근황이 공개됐다. 전혜빈은 "(서현진과) 요즘에는 3시간 만난다 하면 2시간 45분 동안 건강 얘기만 한다. '뭘 먹어야 한다더라', '어떤 영양제를 먹어야 한다더라'(에 대해 이야기한다)"라며 "특히나 저희가 직업 특성상 감정을 많이 쓰고 현진이 같은 경우는 옆에서 보면 그 감정에 꽂히면 그 감정에 빠져서 몸까지 아프다. 슬프면 몸까지 전달된다. 너무 힘든 연기를 많이 하다 보니까 몸도 안 좋아져서 정말 건강에 신경을 많이 쓴다. 이번에도 비건 레스토랑에서 만나서 비건 음식을 먹으며 건깅 이야기를 하지 않을까 싶다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com