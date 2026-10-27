윤은혜, 2주 알레르기 투병 후 최악 피부 상태 "상처 너무 많다"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 윤은혜가 심각했던 알레르기로 피부가 손상돼 속상했던 심경을 털어놨다.

27일 유튜브 채널 '윤은혜의 EUNHYELOGIN'에는 "은혜의 가을차분고급 메이크업, 자연스러운 동안 메이크업"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 윤은혜는 "요즘 피부가 엄청 예민하고 알레르기 때문에 곤욕을 치렀다"라고 밝혔다.

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이어 "주변에서 괜찮냐고 연락이 많이 왔는데, 많이 좋아지긴 했다"라면서도 "그 알레르기가 남긴 흔적들, 영광의 상처들이 너무 많다"라고 털어놨다.

윤은혜는 알레르기가 남긴 피부 흔적으로 인해 겪었던 고충도 전했다. 그는 "커버에 별로 관심이 없었는데 흔적들을 또 가려야 했고, 그런 과정들을 거치면서 탄력도 좀 떨어지고 피부결도 안 예쁘니까 너무 속상하더라"고 토로했다.

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다행히 관리를 통해 피부가 회복되고 있다고. 윤은혜는 "일주일 전에 받아봤는데 확실히 다른 게 느껴지더라. 워낙 피부 상태가 최악이었다"라고 설명했다.

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최근 윤은혜는 "알레르기가 너무 심각했다. 처음에는 손이 진짜 시뻘게지고 간지럽고 부었다"라며 당시 알레르기 증상으로 인해 퉁퉁 부었던 손 사진을 공개했다. 그러면서 "2주 동안 계속 링거를 맞았다"라고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com