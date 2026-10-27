'왕따 논란' 31기 옥순, 뼈말라 됐다…'임신·낙태·성병' 루머 마음고생 심했나

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 31기 옥순이 살이 쏙 빠진 근황을 공개했다.

옥순은 27일 "아빠가 찍어준 2메다 2현"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 가족여행을 간 옥순의 모습이 담겼다. 속초 여행을 간 옥순은 살이 쏙 빠진 모습을 공개해 눈길을 모았다. 옥순은 '나는 솔로' 출연 당시보다 눈에 띄게 달라진 비주얼로 이목을 집중시켰다. '나는 솔로' 왕따 논란 후 억울함을 호소하며 "정상적인 사회생활조차 어려운 상황에 이르렀다"고 밝혔던 만큼, 이전보다 살이 많이 빠진 듯 보인다.

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한편, '나는 솔로' 31기 옥순은 31기 영호와 최종 커플이 되었으나 순자 따돌림 의혹으로 질타를 받으며 영호가 운영하는 치과까지 '별점 테러'를 받는 등 피해를 받았다. 이에 옥순은 라이브 방송을 통해 영호와 결별했다며 눈물로 밝혔던 바. 하지만 결별을 발표한지 약 5개월 만인 지난 26일 옥순과 영호의 커플 사진이 유출되며 논란이 일었다. 이에 옥순은 "해당 사진은 저의 실수로 유출된 사진이다. 결혼이 임박했거나 재교제를 시작했음을 알리기 위해 게시한 사진이 아니며 어떠한 의도를 가지고 공개한 것도 아니"라고 해명했다.

이어 26일 옥순은 자신을 둘러싼 온갖 루머들을 직접 반박하며 강경대응을 선언했다. 옥순은 "임신, 낙태, 유산한 사실이 없다", "단 한 번도 데이팅앱을 통해 이성을 만난 사실이 없다", "성병과 관련된 의혹은 사실이 아니"라며 무려 15가지의 루머를 해명했다.

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wjlee@sportschosun.com