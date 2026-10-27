김병현, ♥아내에 외박 당일 통보도 모자라..“미국도 말 안 하고 가” 충격

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[스포츠조선 정유나 기자] '동상이몽2' 김병현이 아내 한경민에게 출장을 당일 통보하는가 하면 과거 미국 출장도 알리지 않고 다녀왔다고 밝혀 출연진들의 원성을 샀다.

27일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 새로운 도전에 나선 '망조클럽' 이봉원과 김병현의 이야기가 공개됐다. 이날 김병현은 아내 한경민에게 미리 알리지 않은 채 출장을 떠나려 해 갈등을 빚었다.

한경민은 김병현에게 "아침부터 어디 갔냐. 나랑 갈 데 있잖아. 빨리 들어와"라고 말했고, 김병현은 "나 오늘 출장인데? 중요한 일이 있어서 늦을 수도 있고 내일 갈 수도 있다"며 일정을 통보했다. 갑작스러운 외박 소식에 한경민은 "외박을 당일 통보하면 어떡하냐"며 답답함을 드러냈다.

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그러자 김병현은 "당일 통보는 아니고 아까 이야기했는데 또 까먹었구나"라고 응수했다. 한경민이 "언제 이야기했냐"고 되묻자 김병현은 "오늘 중요한 날이다. 말하긴 그렇고. 다녀와서 설명해줄게. 말하면 부정 탈 수 있으니까 해결하고 말할게"라며 구체적인 설명을 피했다.

이를 지켜보던 김구라는 "뒤집어씌우는 거냐"고 지적하며 김병현의 태도를 꼬집었다.

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이후 김병현이 과거 미국 출장도 아내에게 알리지 않고 다녀왔다는 사실이 밝혀져 출연진들을 놀라게 했다. 김구라는 "애리조나 행사도 말을 안 하고 갔다고? 미국을?"이라며 황당해했다. 이에 김병현은 "스케줄 때문에 2박 3일로 짧게 다녀왔다"고 해명했다.

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김구라가 "그래서 말을 안 했다는 거냐"고 재차 묻자, 이봉원은 "짧으면 말을 안 할 수 있다"며 김병현을 감쌌다. 그러나 서장훈은 김병현이 애리조나 메이저리거 시절 우승 주역으로 활약했던 점을 언급하며 "우승 주역이었고 초청을 해줬으면 아내에게 말해줘야지"라고 지적했다.

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김병현은 "사실 팀에서 가족이랑 같이 오라고 했다. 그런데 애들 학교 가야하고. 아내와 상의 할 수 없었다. 상의하면 간다고 하니까"라고 털어놨다. 가족과 함께 가자는 제안을 받았지만 아내와 상의하면 동행하겠다고 할까 봐 알리지 않았다는 설명이다.

이에 이지혜는 "진짜 나쁜 사람"이라며 경악했고, 이현이 역시 "너무 서운하다"며 김병현을 나무랐다. 두 사람의 잇따른 지적에 김병현이 난처해하자 이봉원은 "내가 거기 안 앉길 잘했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com