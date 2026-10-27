백진희, ♥예비 남편과 싸운 뒤 결혼 결심 "갈등 해결 과정 수월"

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[스포츠조선 정안지 기자]내년 1월 결혼하는 배우 백진희가 결혼을 결심한 이유와 예비 남편의 매력을 공개했다.

27일 유튜브 채널 '최다니엘'에는 "진희야 너도 가는구나"라는 영상에는 배우 백진희와 배우 김민식이 게스트로 출연했다.

이날 백진희는 결혼을 결심한 이유에 대해 "정서적으로 채워지지 않는 부분이 있는데, 그걸 되게 많이 채워준다"라며 "결혼해서 같이 살고 같이 생활하다 보면 더 많이 채워질 거라는 기대가 있다"라고 밝혔다. 백진희는 내년 1월 23일 서울의 한 호텔에서 비연예인과 결혼식을 올린다.

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이어 결혼을 결심하게 된 계기에 대해서는 "만나다 보니까 서로의 시간에 스며들고, 이 사람이라는 확신이 점점 짙어졌다"라며 "만나다 보면 싸울 일이 생기는데, 그 갈등을 해결하는 과정이 조금 수월했다. 앞으로 살아가는 데 있어서 동반자가 되는 거니까 결혼이라는 건 사랑만으로는 살 수 없다고 생각했다"라고 전했다.

백진희는 "(예비남편)가장 크게 느낀 매력은 너무나도 안정적인 사람이라는 것"이라며 "우리 직업은 불안 요소가 너무 많아서 그런 고민을 얘기했을 때, 그걸 아무렇지 않게 쓱 넘어가게 만들어 주는 안정감이 있다"라고 말했다.

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또한 백진희는 남자친구와 다툰 뒤 화해하는 방식에 대해서도 이야기했다. 그는 "나는 싸움이 시작되면 입을 닫는다"라면서 "나도 상처가 되는 말을 할까 봐 일단 내가 격해지면 입을 닫는다. 내 감정이 잦아들 때까지 기다린다"고 밝혔다.

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이어 "말을 안 하니까 상대가 좀 답답해한다. '너는 왜 말을 안 하냐'고 했는데, 몇 번 쌓이다 보니까 오빠도 시간이 지나면 내가 알아서 돌아오겠지 하고 기다려 주더라"면서 "이후 내가 인정할 거 인정하고 사과를 한다"라고 덧붙였다.

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한편, 백진희의 예비 남편은 캐나다에 거주하는 직장인으로, 백진희는 결혼 후 캐나다와 서울을 오가며 신혼생활을 보낼 예정이다.

anjee85@sportschosun.com