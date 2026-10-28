'마약 논란' 한서희, 자택 난동 피해 "비번 누르고 남자 있냐고" 결국 경찰 출동

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 아이돌 연습생 출신 한서희가 자택에서 겪은 충격적인 피해 일화를 공개했다.

한서희는 최근 자신의 SNS에 CCTV 화면과 경찰차 사진을 잇달아 게재하며 자택 주변에서 벌어진 소란을 전했다.

한서희는 "어떤 미친X 때문에 경찰 부른 날. 제 집엔 CCTV가 곳곳에 있거든요"라고 밝혔다. 함께 공개한 CCTV 화면에는 한 여성이 한서희의 집에 무단으로 들어오려는 듯한 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

Advertisement

이어 공개한 경찰차 사진에는 "자꾸 비밀번호 누르고 여기 남자 있냐고 물어보고, 미친 사람처럼 맨 꼭대기 층부터 아래층까지 비밀번호 누르고 다녀서 신고해서 잡혀간 그녀"라는 설명을 덧붙였다.

한서희의 설명에 따르면 해당 여성은 공동주택의 여러 층을 돌아다니며 현관 비밀번호를 누르고 거주자에게 남성이 있는지 물어봤으며, 이에 한서희가 경찰에 신고해 여성이 연행된 것으로 보인다.

Advertisement

한편, 한서희는 과거 MBC '스타 오디션 위대한 탄생3'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 그룹 빅뱅 출신 탑과의 대마초 흡연 사건을 비롯해 여러 차례 마약 투약 혐의로 재판에 넘겨져 실형을 선고받았으며, 2023년 출소했다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com