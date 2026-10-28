"돈가스에 밥을 빼라고?" 정형돈 가게 향한 서울대 교수 조언에 '싸늘'

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 정형돈이 돈가스 가게 메뉴에 대한 서울대 교수의 조언을 공개한 가운데, 시청자들의 반응이 엇갈렸다.

27일 정형돈의 유튜브 채널에서는 '정형돈 돈까스 할 말이 많습니다. 서울대 교수의 소신발언'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 성수동에 돈가스 집을 오픈한 정형돈은 문정훈 서울대학교 푸드비즈니스랩 교수와 절친 고승우 변호사를 초대해 메뉴에 대한 냉정한 평가를 부탁했다.

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기본 돈가스와 치즈 돈가스, 그리고 자신이 메뉴 개발에 주력한 당근떡볶이를 선보인 정형돈. 정형돈은 "저희가 1년 준비했다"고 창업 과정을 밝히며 "그래서 지금 이 가격이 형성됐다. 무조건 크고 심리적 저항선을 안 넘는. 저 진심이다"라고 밝혔다.

돈가스를 맛본 문 교수는 "저라면 두께를 1cm로 맞춘 거 같은데 조금만 더 두껍게 할 거 같다"고 조언했다. 이어 "밥 양은 줄이셔도 될 거 같다"고 했지만 정형돈은 "아니다. 더 넣을 거다. 푸짐하게 드시러 가시라고"라고 밝혔다. 하지만 문 교수는 "밥, 샐러드 양을 줄이고 마카로니 샐러드 같이 다른 걸 넣으시라"라며 "적게 하고 더 달라할 때 더 주면 된다. 양이 너무 많다"고 제안했다.

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마지막으로 정형돈은 김, 오징어젓갈, 밥으로 구성된 젓갈김밥을 선보였다. 이에 문 교수는 "밥을 빼라. 밥을 먹고 싶은 사람은 젓갈김밥을 시켜 드시라 해라. 진짜 맛있다"고 극찬했다.

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하지만 영상을 본 시청자들의 반응은 싸늘했다. 돈가스에 밥을 빼라는 조언이 지나치다는 지적이 이어지며 갑론을박이 벌어졌다.

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"밥과 샐러드는 처음부터 많이 주는 게 좋다. 무조건 양 지적 나온다", "돈가스에 밥 빼면 반란 일어난다", "밥 중요하다. 빼면 안 된다" 등의 댓글을 달며 문 교수의 조언에 아쉬움을 드러냈다.

wjlee@sportschosun.com