음방 1위도 한 아이돌인데…4억 빚에 생활고 "계좌 없어지고 천 원 남아"

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[스포츠조선 이우주 기자] JBJ 출신 켄타가 그룹 해체 후 겪은 생활고를 고백했다.

최근 유튜브 채널 'ICU'에서는 '켄타의 한국 집 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

JBJ 출신 켄타는 7년째 같이 살던 멤버가 군대에 가면서 혼자 살게 됐다고 밝혔다.

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JBJ는 2017년 10월 데뷔, Mnet '프로듀스101 시즌2' 참가자였던 노태현, 김용국, 타카다 켄타, 김상균, 권현빈, 김동한으로 이뤄져 많은 관심을 받았다. '꽃이야'로 음악방송 1위까지 하며 많은 사랑을 받았으나 7개월 만에 해체했다.

이후 켄타는 솔로 활동은 물론 라이브 커머스 분야에 진출한 근황을 공개했다. 켄타는 "아이돌을 하다가 회사를 나가게 되면서 빚이 생겼다. 4억이다. 그게 있다 보니 '내가 이걸 갚아야 돼' 이런 무게감도 있고 책임감도 있다"고 고백했다.

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켄타는 "한번 그만두려 했다. 아이돌이라는 걸 그만둬야겠다. 나랑 안 맞는다는 생각이 들었다. 번아웃이 와서 인생에서 처음으로 목표를 잃었다"며 "그러다 최근에 다시 목표가 생겼는데 우선 첫 번째는 빚을 갚는 거다. 아직 많이 남았다"고 밝혔다.

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빚으로 생활고까지 겪었다는 켄타는 "빚이 생기면서 압류를 당해서 갑자기 계좌가 없어지고 천 원짜리 지폐 하나 밖에 없었다. '내일 먹는 밥을 어떡하지?' (싶을 정도였다.) 하루하루 살아가기 바빴다. 그때 주변 형, 누나들이 쌀 이런 걸 보내줬다"고 밝혔다.

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켄타는 "인생의 빚이라는 것도 있다고 생각한다. 누군가한테 도움을 받은 것도 빚이라 생각한다. 이 은혜를 갚으려고 인생을 살아가는 게 좋은 삶이라 생각한다"며 "그래서 저는 이 빚도 감사하다. 원동력이 됐다. 내 인생 무난하지 않아 좋다"라고 긍정적인 마음가짐을 드러냈다.

wjlee@sportschosun.com