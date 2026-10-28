엔믹스 설윤, 팬에게 "씻어라 좀" 일침…결국 "날카로워 보였으면 미안"

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[스포츠조선 이우주 기자] 엔믹스 설윤이 씻지 않고 행사에 참여하겠다는 팬에게 일침을 가했다.

최근 온라인 커뮤니티에서는 설윤이 팬 소통 플랫폼 버블에서 나눈 메시지가 화제가 되고 있다. 행사를 앞두고 한 팬은 "안 씻을 거야"라고 반복해서 메시지를 보냈다. 이에 설윤 역시 "씻어"라고 반복적으로 보내며 응수했다.

이어 설윤은 "진심인지는 모르겠지만 안 씻는 건 선택지에 없다. 씻는 건 기본"이라며 "누가 안 씻냐. 안 씻는 건 꼬질이에 껴주지도 않을 것"이라며 팬을 타일렀다. 하지만 팬이 "안 씻고 대신 향수 뿌릴게"라고 하자 설윤은 "그냥 씻어라 좀"이라며 단호하게 말했다.

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이후 설윤은 팬들의 반응을 의식한 듯 "나 화난 거 아니다. 너무 날카롭게 보였나. 그래 보였다면 미안하다"며 분위기를 수습했다. 설윤의 단호한 일침에 팬들은 속 시원하다는 반응을 보이고 있다. 팬들은 "안 씻는 건 민폐다", "향수로 해결될 문제가 아니다", "할 말은 확실하게 하는 모습이 좋다" 등의 반응을 보이며 설윤의 발언에 공감하고 있다.

wjlee@sportschosun.com