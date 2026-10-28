김병현, 11번 망하고 드디어 대박 났다..소시지 3만개 납품 '글로벌 진출'

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[스포츠조선 정유나 기자] 사업가로 변신한 전 야구선수 김병현이 11번의 사업 실패 끝에 소시지 사업으로 글로벌 진출을 앞두고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 27일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 김병현이 운영하는 100평 규모의 소시지 공장이 공개됐다.

이날 김병현은 작업복을 갖춰 입고 공장에 들어섰다. 직원들이 소시지와 학센을 수작업으로 생산하는 가운데, 김병현은 "소시지랑 학센 3만 개 납품하려면 시간이 빠듯한데?"라며 바쁜 상황을 전했다.

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김병현은 직원에게 "이번 행사만 잘 마무리하면 우리 글로벌로 가는 거, 가능한 거니까"라고 말하며 해외 진출에 대한 기대감을 드러냈다.

김구라는 "여기서 망하면 12번째 사업에 들어가야 한다. 열심히 해야 한다"고 농담을 건넸다. 이에 김병현은 사업의 중요한 전환점을 맞았음을 알렸다.

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김병현은 인터뷰에서 "지금 드디어 11번 망하던 시절을 거쳐서 글로벌 진출을 앞두고 있다. 옥토버페스트에 납품 의뢰를 받았다"고 밝혔다.

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그는 한국에서 최초로 개최되는 세계적인 맥주 축제 '옥토버페스트 서울'에 소시지와 학센 3만 개를 단독 납품하게 된 것. 서장훈이 "우리나라에서 하는 옥토버페스트에 납품한다는 거죠?"라고 묻자, 김병현은 "독일 현지에서 연락이 왔다. 소시지를 독일과 똑같이 할 수 있는 게 우리"라고 답했다.

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이에 김숙은 "선택을 받은 거네요"라며 감탄했다. 김병현은 "행사가 10일간 진행되는데 의뢰받은 수량만 3만개다. 지금까지 주문한 역대 최대 물량이다. 회사 사활이 걸린 중대한 행사"라고 강조했다.

jyn2011@sportschosun.com