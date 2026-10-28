은지원, 집돌이 벗고 ♥9살 연하 아내와 캠핑...재혼 후 확 달라진 일상

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 이승기가 은지원의 재혼 후 달라진 모습에 놀라움을 드러냈다.

27일 유튜브 채널 '이승기2'에는 "까나리 당첨"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이승기는 이수근과 만나 과거 KBS2 '1박2일' 출연 당시 떠올리며 "요즘 지원 형 보셨냐"라며 은지원의 근황을 물었다. 이에 이수근은 "지원이 봤다. 전화한다"라면서 "지원이 요즘 제수씨랑 캠핑 많이 가더라"고 말했다.

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그러자 이승기는 "지원이 형이 캠핑을 한다는 것 자체가 상상이 안 간다"라고 했다. 이에 이수근은 "캠핑을 하는데 장비 많지 않게 심플하게 가나 보다. 카라반 구비돼 있고 그런 곳 있지 않냐"라면서 "제수씨랑 같이 바람 쐬러 가는 걸 좋아한다"라고 설명했다.

이에 이승기는 "지원이 형이 정리하고 챙기는 거랑 거리가 먼 사람인데"라면서 재혼 후 달라진 은지원의 모습에 신기해했다.

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한편, 은지원은 2010년 결혼 후 2012년 이혼했으며, 지난해 이혼 13년 만에 9살 연하의 스타일리스트와 재혼했다.

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anjee85@sportschosun.com