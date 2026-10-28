김종국, 인사 안 하는 후배에 살벌 교육..."야! 따라 나와"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 god 박준형이 과거 자신들에게 인사하지 않는 후배들을 가수 김종국이 대신 혼냈다고 밝혔다.

27일 유튜브 채널 '더브라이언 The Brian'에는 "브라이언 집 놀러와서 하루종일 잡도리만 하다 간 박준형"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 박준형은 '예절 중요하게 생각하느냐'라는 질문에 "누구를 봤을 때 인사는 그냥 당연한 거 아니냐"라고 답했다. 예절을 중요하게 생각하는 브라이언은 "우리 문화다"라고 했고, 박준형은 "문화인데, 그냥 예의다. 사람이 인사하면, '안녕하세요'라고 말하는 게 그렇게 어렵지 않다. 싫어도 '안녕하세요' 하고 가면 된다"라고 예의를 강조했다.

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이어 박준형은 "인사 안 하고 그냥 가면 '저 사람은 걸어가다가 죽을 거다'라고 한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

제작진은 "그런 거 보면 따로 혼내지 않느냐"라고 물었고, 박준형은 "예전에 내가 혼내지 않고 김종국이 혼냈다"라고 25년 전 일화를 전했다. 그는 "(후배들이)우리한테 아무도 인사를 안 하고 갔는데, 김종국이 '야 나와라'고 부른 뒤 혼냈다"라고 당시 상황을 회상했다.

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anjee85@sportschosun.com