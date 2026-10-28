40세 최다니엘, 부케 받나...'1월 결혼' 백진희 뜻밖의 제안에 황당

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 백진희가 내년 1월 결혼을 앞두고 최다니엘에게 부케를 받으라고 권해 웃음을 안겼다

27일 유튜브 채널 '최다니엘'에는 "진희야 너도 가는구나"라는 제목으로 배우 백진희와 배우 김민식이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 최다니엘은 내년 1월 결혼을 앞둔 백진희에게 "결혼하게 됐다"라면서 축하 인사를 건넸다. 두 사람은 과거 같은 소속사에서 한솥밥을 먹었으며, 드라마 '저글러스'에도 함께 출연하며 친분을 쌓았다.

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이후 김민식은 "다니엘은 결혼 언제 하냐"라고 물었고, 그때 백진희는 "부케 받기로 했다"라고 장난을 쳤다. 그러자 김민식은 "진짜 부케 받을 거냐. 받아도 재미있을 것 같다"라고 거들었다.

이에 최다니엘은 "부케 받을 일 없다. 부케는 네 여자 친구가 받아야 한다"라고 말했다. 그러자 백진희는 최다니엘을 향해 "내 친구"라고 받아쳤다. 그러면서 "요즘 같은 시대에 그런 편견을 깨는 걸 오빠가 하면 된다"라고 덧붙이며 최다니엘에게 부케를 받을 것을 거듭 권했다.

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백진희의 장난에 최다니엘은 결국 "좋다. 축하하는 자리니까 남이 받아도 좋고"라고 답해 웃음을 더했다.

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한편 백진희는 내년 1월 23일 서울의 한 호텔에서 비연예인과 결혼식을 올린다. 백진희의 예비 남편은 캐나다에 거주하는 직장인으로, 백진희는 결혼 후 캐나다와 서울을 오가며 신혼생활을 보낼 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com