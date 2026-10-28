"배우 입지 안 잡혔는데.." 이효정, 子이유진 상견례서 작심 발언

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이유진과 차경은의 상견례 현장이 공개된 가운데, 양가 아버지들의 솔직한 발언과 차경은이 눈물을 훔치는 모습이 포착돼 궁금증을 자아냈다.

27일 SBS '동상이몽 시즌2' 측은 '예비부부 이유진×차경은, 상견례에서 폭탄 발언한 이효정에 당황'이라는 제목의 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 이유진과 차경은이 양가 가족과 함께 상견례를 하는 모습이 담겼다. 화기애애한 분위기 속 차경은의 아버지는 딸의 어린 시절 꿈을 언급했다. 그는 "너는 커서 뭐 되고 싶냐 그러면 퍼스트레이디가 되고 싶다고 했다"고 말했다.

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이어 예비 사위 이유진을 가리키며 "근데 진짜 프레지던트 같은 친구가 온 거다. 그런 운명의 남자를 만났다고 하더라"고 전해 훈훈한 분위기를 자아냈다.

그러나 이후 이유진의 아버지이자 배우 이효정의 발언으로 분위기가 달라졌다. 이효정은 "아들이 심각한 표정으로 얘기하더라", "저는 아무래도 이게 안 될 것 같았다"는 의미심장한 말을 꺼냈다. 이에 이유진은 아버지를 향해 "아빠, 지금이라도 말씀하세요"라고 말해 궁금증을 더했다.

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이효정은 아들의 결혼을 앞둔 심경을 털어놓으며 "배우로서도 아직 제 자리에 올라가 있지 않고"라고 덧붙였다. 이때 화면에는 '상견례 뒤집은 폭탄 발언?'이라는 자막이 등장해 발언의 의미에 관심이 쏠렸다.

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화기애애하던 상견례 분위기가 급격히 무거워진 가운데, 차경은이 눈물을 훔치는 모습까지 공개돼 본 방송에서 어떤 이야기가 오갔을지 궁금증을 높였다.

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한편 이유진과 차경은은 오는 11월 14일 결혼식을 올린다. 이와 함께 차경은이 결혼 준비 중 임신을 했다는 사실도 알려져 많은 축하를 받았다.

이유진은 중견 배우 이효정의 아들로 잘 알려져 있다. 여기에 차경은이 최근 배우 장동윤과 결혼한 김승윤의 동생이라는 사실까지 알려지며 관심을 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com