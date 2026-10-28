서인영, 이혼 아픔 딛고 재혼 준비 "♥남친, 일하는 여자 좋아해"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 서인영이 재혼을 준비 중인 가운데 남자친구의 반응을 전하며 연애 근황을 공개했다.

지난 27일 유튜브 채널 'TEO 테오'를 통해 공개된 웹 예능 '살롱드립'에는 서인영이 게스트로 출연해 근황을 전했다.

이날 서인영은 현재 상황을 묻는 질문에 "재혼 준비 중이다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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MC 장도연은 최근 활발한 활동을 이어가는 서인영에게 "요즘 너무 감사한 마음으로 프로그램도 하고 계시고, 너무 잘되고 있는데 남자친구분은 뭐라고 하시냐"고 물었다.

이에 서인영은 "너무 행복하다고 한다. 일하는 여자 좋아한다"고 답했다. 이어 "제가 잘되고 에너지를 받는 걸 너무 좋아하는 것 같다"고 덧붙이며 자신의 활동을 응원해 주는 남자친구에 대한 애정을 드러냈다.

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한편 이날 서인영은 전남편과의 결혼식 당시 상황을 솔직하게 언급해 눈길을 끌었다. 그는 "내 결혼식장에서 모든 사람이 내가 이혼할 걸 알았다고 하더라"며 "왜냐면 신랑 측에서 하객이 다섯 명밖에 안 왔기 때문이다. 이거 처음 얘기하는 거다"라고 말했다.

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그럼에도 서인영은 "(전 남편이)너무 잘 살았으면 좋겠다. 각자 인생에서 서로 잘 살면 되는 것"이라고 전 남편의 미래를 응원하며 "그래서 저는 지금이 너무 행복하다"고 전했다.

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한편 서인영은 지난 2023년 2월 사업가와 결혼했지만 이듬해 11월 이혼했다. 이후 6살 연상의 최지훈 엔피(NP) 대표와 인연을 맺었으며, 올 하반기 재혼을 준비 중이다.

jyn2011@sportschosun.com