'내년 초 득남' 승리, 알고 보니 유부남이었다…"이미 혼인신고, 결혼식 계획無"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 빅뱅 출신 승리(36·본명 이승현)가 아빠가 된다는 소식에 이어 이미 혼인신고까지 마친 유부남이라는 사실이 알려졌다.

28일 일간스포츠에 따르면 승리는 현재 20대 비연예인 여성과 법적 부부 관계로, 아내는 임신 중이며 내년 초 출산을 앞두고 있다.

앞서 지난 27일 그레이뉴스는 승리의 20대 비연예인 여자친구 A씨가 임신 중으로, 내년 1월 아들을 출산할 예정이라고 보도했다. 매체는 두 사람이 서울 강남구에 신혼집을 마련했으며 출산 이후 결혼식을 올릴 계획이라고 전했다.

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그러나 후속 보도를 통해 두 사람은 단순한 연인 사이가 아닌, 이미 혼인신고를 마친 부부인 것으로 확인됐다.

특히 결혼 소식보다 임신과 출산 예정 소식이 먼저 알려지면서 일각에서는 혼전임신설까지 제기됐으나, 승리는 이를 부인한 것으로 전해졌다.

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승리는 일간스포츠에 "현재로서는 결혼식을 고려하고 있지 않다"고 밝혔다. 현재 부부는 내년 초 태어날 아이를 기다리며 태교에 힘쓰고 있는 것으로 알려졌다.

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앞서 그레이뉴스는 승리가 최근 이른바 '소주병 사건'과 관련한 인터뷰에서 "지켜야 할 가족이 있다"는 취지로 발언한 점에 주목해 추가 취재를 진행했고, 이 과정에서 임신과 출산 예정 사실을 확인했다고 설명했다.

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한편 승리는 2019년 대한민국을 떠들썩하게 했던 '버닝썬 사태'의 핵심 인물로 지목됐다. 성매매 알선, 상습도박, 횡령 등 9개 혐의로 재판에 넘겨졌으며, 대법원에서 징역 1년 6개월을 확정받고 복역하다 2023년 2월 출소했다.

출소 이후에도 해외 행사 참석과 각종 목격담 등으로 여러 차례 화제를 모았던 승리는 지난 8월 특수폭행 혐의로 입건되기도 했다.

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당시 고소인은 서울의 한 식당에서 승리 측 일행으로부터 폭행과 협박, 감금을 당했다고 주장했다. 반면 승리 측 변호인은 고소인과 언쟁 과정에서 소주병을 집어 든 사실은 인정하면서도 "고소인의 도발에 대한 감정적 마찰일 뿐 물리적인 마찰은 없었다"고 반박했다.

olzllovely@sportschosun.com