아이는 죄가 없지만…前 빅뱅 승리, 20대女와 비밀 결혼·1월 출산·강남 신혼집[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 빅뱅 전 멤버 승리가 아빠가 된다.

그레이뉴스에 따르면 승리는 20대 일반인 여성과 2027년 1월 출산을 기다리고 있다. 다만 혼전임신이라는 보도와 달리 승리는 이 여성과 이미 혼인신고를 마치고 법적 부부가 된 상태로, 결혼식은 생략할 예정이다.

두 사람은 서울 강남에 신혼집을 마련하고 태교에 힘쓰고 있다.

Advertisement

승리는 2006년 그룹 빅뱅으로 데뷔, '거짓말' '하루하루' '붉은 노을' '판타스틱 베이비' '에라 모르겠다' 등 셀 수 없이 많은 히트곡을 발표하며 전세계적인 인기를 누렸다. 그러나 2019년 버닝썬 게이트의 주범으로 지목되며 사실상 연예계에서 퇴출됐다.

승리는 성매매, 성매매 알선, 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 상습도박, 외국환 거래법 위반, 업무상 횡령, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령), 특수폭행 교사 등 9개 혐의로 징역 1년 6개월을 선고받고 복역했다.

Advertisement

2023년 2월 만기 출소한 승리는 동남아 일대에서 종종 목격되기도 했다. 특히 캄보디아 클럽 공연에서는 "이곳에 지드래곤을 데려오겠다"라는 발언을 해 맹비난을 받기도 했다.

Advertisement

지난 8월에는 특수폭행 및 특수협박 등의 혐의로 피소됐다. 30대 남성 A씨는 승리가 서울 강남구에 있는 한 식당에서 자신을 폭행했다고 주장했다.

Advertisement

이에 승리는 지인들과의 식사 자리에 술에 취한 A씨가 다가와 다짜고짜 동석을 요구했으며, 동석하지 않겠다는 의사를 여러차례 밝혔음에도 A씨가 물러나지 않아 술병을 든 건 사실이지만 휘두르거나 위협한 적은 없다고 혐의를 부인했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com