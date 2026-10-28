곽튜브, 원지 '6평 사무실 논란'과 달랐다…"직원 3명이 직접 구해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 직원들의 근무 환경을 개선하기 위해 새 사무실로 이전한 사실을 공개했다. 특히 사무실 선정부터 직원들에게 전적으로 맡겼다고 밝혀 눈길을 끌었다.

27일 곽튜브는 자신의 유튜브 채널을 통해 새롭게 이전한 사무실 내부를 공개했다.

이날 곽튜브는 "여기는 새로운 사무실입니다. 소개해 드리겠습니다"라며 사무실 곳곳을 소개했다. 직원들이 사용하는 업무 공간부터 자신의 개인 방까지 직접 보여주며 달라진 근무 환경을 설명했다.

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사무실을 옮기게 된 이유는 직원들의 고충 때문이었다. 곽튜브는 "지난 사무실에서 직원분들의 고충이 좀 있었다"며 "아무래도 옥탑방이다 보니까 춥고 덥고 그랬다"고 털어놨다.

이어 "이번 사무실은 좀 근무하기 편하고, 지하철역도 가까운 그런 사무실로 옮겼다"고 설명했다. 기존 사무실의 냉난방 문제와 출퇴근 편의성을 고려해 이전을 결정한 것이다.

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특히 새 사무실을 구하는 과정에는 곽튜브가 직접 관여하지 않았다고 밝혔다. 그는 "제가 안 구했다. 그냥 직원분들 세 분이 구했다"고 말해 눈길을 끌었다.

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그 이유도 솔직하게 공개했다. 곽튜브는 "출근하지 않는 사람이 사무실을 구하는 건 아닌 것 같았다"며 "저는 한 달에 세 번 정도 온다. 여행 가는 것 빼고도 편집할 때 집에서 많이 하니까 사실상 거의 안 온다"고 말했다. 자신보다 사무실에서 많은 시간을 보내는 직원들의 의견을 우선해 공간을 마련했다는 설명이다.

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앞서 여행 유튜버 원지가 사무실 근무 환경 문제로 거센 비판을 받았던 사례와도 대비된다.

원지는 지난해 11월 자신의 유튜브 채널에 '6평 사무실 구함'이라는 영상을 공개했다가 직원 처우 논란에 휩싸였다. 당시 지하 2층에 위치한 창문 없는 약 6평 규모의 사무실에서 직원 3명이 근무하는 모습이 공개되면서 열악한 업무 환경을 지적하는 목소리가 쏟아졌다.

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논란이 커지자 원지는 영상을 비공개로 전환하고 사과했다. 그는 "직원들이 매일 시간을 보내며 일해야 하는 공간인 만큼 무엇보다 근무 환경과 복지를 최우선으로 고려했어야 했다"며 자신의 배려가 부족했음을 인정했다. 이후 재택근무 전환과 사무실 이전을 추진하는 과정을 공개하기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com