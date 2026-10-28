"철창에 묶어버린다" 송가인, 분노할만…민폐 취객 공연 난동 영상 '형사처벌 가능'[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 송가인의 공연에서 만취한 채 난동을 부린 취객 A씨의 영상이 공개됐다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등에는 25일 열린 '제11회 강진만 춤추는 갈대축제'에 참석한 송가인의 영상이 공개됐다. 공개된 영상에서 송가인은 비를 맞으면서도 빼어난 가창력과 입담을 뽐내며 관객을 사로잡았다. 그런데 A씨는 만취한 상태로 괴성을 지르고 옷을 던지는 등의 모습으로 주변 관객들에게 피해를 줬다.

송가인은 결국 "아버지, 조용히 좀 해봐. 약주를 얼마나 마신 거냐. 아버님 기분 좋은 건 알겠는데 다른 사람들한테 피해주면 안된다. 옷 던지지 말고 가만히 앉아 있어라. 한번만 더 그러면 내가 쫓아간다. 가인이가 그렇게 예뻐도 진정하라"라며 A씨를 달랬다.

Advertisement

하지만 A씨의 행동은 더욱 과격해졌다. 송가인이 노래를 부르는 중에도 계속해서 소리를 지르며 다른 관객들의 관람까지 어렵게 만들었다.

처음에는 웃으며 A씨를 달래던 송가인도 결국 "저기 있는 철창에 묶어버리기 전에 가만히 있어라. 이제 조용히 하고 입 딱 다물어라. 시끄러워 죽겠다"고 경고했다.

Advertisement

송가인은 다른 관객들에게 "어딜 가든 이런 사람이 한명씩 있다. 기분 좋아서 그러는 거니까 내버려 둬라"라며 웃어보였다. 또 A씨가 잠잠해진 뒤에는 "비가 오는데도 우산 쓰고 비옷 입고 앉아계셔서 정말 감사하다"며 관객과 주최 측, 경찰들에게 감사 인사를 전했다.

Advertisement

A씨의 민폐 난동 속에서도 끝까지 웃음을 잃지 않고 무대를 이어간 송가인의 프로 의식에 팬들은 박수를 보냈다.

Advertisement

또 A씨의 만행을 참아넘긴 송가인의 대인배 면모에도 칭찬이 이어지고 있다. 경범죄 처벌법에 따르면 여러 사람이 모이거나 다니는 곳에서 거친 언행으로 주위를 시끄럽게 하거나 술에 취해 이유 없이 다른 사람에게 주정하면 10만원 이하의 벌금이나 구류, 또는 과료에 처해질 수 있다. 즉 A씨를 형사처벌 할 수 있는 상황이었음에도 송가인은 인내심을 발휘하며 다른 관객들에게 미칠 수 있는 피해를 막고자 한 것.

송가인은 2012년 데뷔, 2019년 TV CHOSUN '미스트롯' 초대 진을 차지하며 큰 사랑을 받고 있다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com